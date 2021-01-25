إسرائيل تفتتح سفارة لها في دولة الإمارات

كريم صاحب ا ف ب/ارشيف

مسؤول إماراتي يقف قرب طائرة تابعة لشركة العال، في مطار أبوظبي في 31 آب/أغسطس 2020

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القدس (أ ف ب)

أعلنت إسرائيل الأحد "افتتاح" سفارة لها في الإمارات العربيّة المتّحدة، في خطوة تاريخيّة تأتي بعد نحو أربعة أشهر على توقيع اتّفاق لتطبيع العلاقات بين الدولتين العبريّة والخليجيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة في بيان "افتُتحت رسميّاً اليوم السفارة الإسرائيليّة في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال (...) إيتان نائيه" إلى العاصمة الإماراتيّة، مشيرةً إلى أنّ هذه السفارة ستعمل "على تعزيز العلاقات بين الدولتين".

وأوضحت السلطات الإسرائيليّة أنّ السفارة "ستعمل في مكاتب موقّتة ستُدشّن في الأيام المقبلة ريثما يتمّ إيجاد مقرّ دائم".

وقال وزير الخارجيّة الإسرائيلي غابي أشكنازي في البيان إنّ "افتتاح السفارة سيُتيح توسيع العلاقات الثنائيّة بين إسرائيل والإمارات، لتحقيق الإمكانات الكامنة في هذه العلاقات بشكل سريع وشامل".

وشكر أشكنازي "وليّ عهد الإمارات سموّ الشيخ محمد بن زايد وزميلي وصديقي وزير الخارجيّة الشيخ عبدالله بن زايد لقيادتهما وحسن استضافتهما لممثّلينا".

ووقّعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أوّل دولة خليجيّة وثالث دولة عربيّة توقّع اتّفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبريّة، في حين تُعتبر البحرين الرابعة، ثمّ السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

وندّد الفلسطينيّون باتّفاقات التطبيع التي يرون أنّها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا أساسًا لإحلال السلام مع الدولة العبريّة.

من جهة أخرى، أقرّت الحكومة الإسرائيليّة رسميًّا الأحد الاتّفاق مع المغرب، الذي يبقى أن يحصل على موافقة النوّاب.

وإثر اتّفاقات التطبيع هذه، وُقّعت اتّفاقات تجاريّة عدّة بين الإمارات وإسرائيل في قطاعات الصناعات الغذائيّة والسياحيّة والتكنولوجيا المتطوّرة.

ونائيه أوّل دبلوماسي تعيّنه إسرائيل رسميًّا في الإمارات. وقد عمل قبل سنوات في سفارة إسرائيل في تركيا، لكنّه طرد منها جرّاء أزمة في أيّار/مايو 2018 بين البلدين على خلفيّة العنف في قطاع غزّة الخاضع لحصار إسرائيلي.

- سفارة للإمارات في تلّ أبيب -

وجاء إعلان الخارجيّة الإسرائيليّة بُعيد مصادقة حكومة الإمارات على إقامة سفارة للدولة الخليجيّة في تلّ أبيب.

وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر، إثر جلسة ترأّسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنّ "مجلس الوزراء يُصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تلّ أبيب في دولة إسرائيل".

وستكون تلّ أبيب الساحليّة التي تُعدّ المركز المالي في إسرائيل، مقرًّا للسفارة الإماراتيّة.

ورحّب أشكنازي بقرار الإمارات الذي قال إنّه سوف "يُعزّز العلاقات الدافئة بين الدولتين والشعبين".

تقليديًّا، كانت معظم البعثات الدبلوماسيّة في إسرائيل تتمركز في تلّ أبيب مع بقاء الدول على الحياد بشأن مدينة القدس المتنازع عليها، بانتظار تسوية وضعها في إطار اتّفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

لكنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تجاوز هذا الأمر في كانون الأول/ديسمبر 2017 من خلال اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله السفارة الأميركيّة إلى هناك من تلّ أبيب في العام التالي.

وتَعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الموحّدة، لكنّ الفلسطينيّين يرون أنّ الجزء الشرقي من المدينة، بما في ذلك البلدة القديمة مع أماكنها المقدّسة، هو عاصمة دولتهم المستقبليّة.

وقّعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلان نوايا لاتّفاق مماثل مع البحرين تحوّل إلى علاقات شاملة في وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ بعثتها في الرباط وكذلك قنصليّة في دبي من المقرّر افتتاحهما "في الأيّام المقبلة".

وأشار البيان إلى أنّ سفارة إسرائيليّة في المنامة بالبحرين تعمل منذ أسابيع عدّة.

ويتطلّع اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرّران جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة، وقد وقّعت الدولتان اتّفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال.

© 2021 AFP