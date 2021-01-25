الاميركي كراوسر يحطم الرقم القياسي العالمي في رمي الكرة الحديد داخل قاعة

ميكال تشيزيك ا ف ب

رامي الكرة الحديد راين كراوسر خلال مشاركته في لقاء اوسترافا التشيكي الدولي في 18 ايلول/سبتمبر 2020

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق الاميركي راين كراوسر رقما قياسيا عالميا جديدا في رمي الكرة الحديد داخل قاعة مقفلة مسجلا 22,82 مترا في مدينة فايتيفيل الاميركية (ولاية اركانساس).

وكان الرقم القياسي السابق موجود في حوزة الاميركي الاخر راندي بارنز ومقداره 22,66 م سجله قبل 32 عاما وتحديدا في كانون الثاني/يناير عام 1989.

وقال كراوسر صاحب اكبر عدد من الرميات التي تخطت حاجز ال22 مترا بعد انجازه "انها بداية جيدة لعام 2021".

وكان كراوسر توج بذهبية دورة الالعاب الاولمبية عام 2016 في ريو دي جانيرو وحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم الاخيرة في الدوحة عام 2019، وسيكون مرشحا قويا للاحتفاظ بلقبه الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2020 الذي ينطلق في 23 تموز/يوليو المقبل.

يذكر ان كراوسر يملك ثالث افضل رقم على مر الازمنة في رمي الكرة الحديد في الهواء الطلق مع 22,91 م علما بان الرقم القياسي مسجل ايضا باسم مواطنه بارنز (23,12 م) سجله عام 1990.

© 2021 AFP