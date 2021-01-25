الصحف الانكليزية تتحدث عن إقالة لامبارد من تدريب تشلسي

دانيال ليال-اوليفاس ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

كشفت الصحف الانكليزية الصادرة بأن مجلس إدارة نادي تشلسي سيقيل مدربه فرانك لامبارد من منصبه على الارجح اليوم الاثنين.

وكشف الصحافي مات لو في صحيفة "دايلي تيليغراف" في حسابه على تويتر بأن تشلسي "سيقيل لامبارد من منصبه" مشيرا الى ان ادارة النادي طلبت من اللاعبين عدم التوجه الى مقر التدريبات صباح اليوم بل بعد الظهر في الوقت التي تجري فيه الادارة مباحثات مع المدرب.

في المقابل، اشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية بان الالماني توماس توخل الذي اقيل من تدريب باريس سان جرمان الفرنسي الشهر الماضي مرشح بقوة لخلافة لامبارد مشيرة الى ان العقد معه "شبه مٌنجز".

وفي ابرز ردود الفعل الاولية، انتقد مهاجم توتنهام وبرشلونة الاسباني ومنتخب انكلترا السابق غاري لينيكر الذي يعمل معلقا في اذاعة "بي بي سي" البريطانية القرار المحتمل لتشلسي بقوله "أمر سخيف (اقالة لامبارد) بعد اول سلسلة سلبية له".

واضاف " من الطبيعي ان يحتاج المدرب الى مزيد من الوقت لا سيما مع التعاقدات الجديدة التي اجراها النادي خلال الصيف. الصبر سمة نادرة في الرياضة. لن يتعلموا".

ويحتل تشلسي المركز الثامن مع 29 نقطة في الدوري المحلي متخلفا بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

© 2021 AFP