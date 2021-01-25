باتون ينضم الى هاميلتون وروزبرغ في بطولة "اكستريم اي"

جان-فرنسوا مونييه ا ف ب/AFP/ارشيف

تهدف بطولة اكستريم اي الى تعزيز الاستدامة واعتماد السيارات الكهربائية حيث سيضم كل فريق سائقا وسائقة سيكون جينسون باتون أحدهم.

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لندن (أ ف ب)

انضم البريطاني جنسون باتون الى لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ للمشاركة في النسخة الاولى من بطولة "اكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية لراليات الطرق الوعرة، حيث سيكون خلف عجلة القيادة على عكس مواطنه والالماني.

سيتسابق المتنافسون في "إكستريم إي" في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في خمسة أماكن مختلفة حول العالم في ظروف قاسية، لتسليط الضوء على تأثير التغير المناخي والنشاط البشري على بعض المواقع النائية في العالم.

وتهدف المسابقة الى تعزيز الاستدامة واعتماد السيارات الكهربائية حيث سيضم كل فريق سائقا وسائقة، سيكون باتون أحدهم خلافا لهاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورومولا واحد وروزبرغ بطل 2016 اللذين يملك كل منهما فريقًا ايضًا.

وقال باتون (41 عامًا) الذي أسس فريق "جاي بي أس اي": " لقد اكتشفت الطرق الوعرة منذ بضع سنوات وأحببتها جدًا".

وتابع بطل العالم في الفورمولا واحد عام 2009 "في اكستريم اي، ابتكروا منتجًا يقدم سباقًا من الطراز الرفيع ومتعة للجماهير، ولكنه يهدف ايضًا الى تسليط الضوء على تأثير التغير المناخي".

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد من ضم باتون كمستشار أول لوليامس، فريقه السابق في بطولة العالم للفورمولا واحد.

وتنطلق البطولة المؤلفة من خمسة سباقات في صحراء السعودية في الثالث من نيسان/ابريل على ان تقام الاربعة الاخرى في السنغال، غرينلاند، البرازيل والارجنتين.

وللحد من التأثير على البيئة، لن تكون متاحة امام الجمهور وسيكون مركز القيادة للبطولة عبارة عن سفينة تم تعديل نظامها الداخلي للحد من الانبعاثات.

وسيشارك في الحدث ايضًا بطلا العالم السابقين في بطولة العالم للراليات الفرنسي سيباستيان لوب والاسباني كارلوس ساينز والبريطانية جايمي شادويك المتوجة عام 2019 بلقب أول نسخة من بطولة "دبليو سيريز" للسيدات.

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