بايل يجب أن يقاتل ليعود إلى تشكيلة توتنهام (مورينيو)

كلايف برونسكيل تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

عانى بايل من لياقته البدنية بعد عودته الى توتنهام

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لندن (أ ف ب)

يتعيّن على الجناح الويلزي غاريث بايل أن يقاتل في التمارين لينتزع مركزا في تشكيلة توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان اللاعب البالغ 31 عاما قد عاد الى توتنهام على سبيل الاعارة من ريال مدريد الاسباني، حيث عانى صعوبات في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

لكنه تأثر كثيرا من تراجع لياقته البدنية ودفع به مدربه تقريبا في مباريات مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فخاض 45 دقيقة فقط في الدوري الإنكليزي منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مورينيو "لا يمكنني تقديم الدقائق للاعبين. لكننا نعرف الصعوبات التي عاناها في الموسمين الماضيين، نعرف انه وصل مصابا وعانى مطبات صغيرة هذا الموسم".

ويتوق بايل للعودة الى الملاعب خصوصا في ظل استعداد منتخب بلاده لخوض كأس أوروبا الصيف المقبل.

وأضاف مورينيو "الشيء الاهم بالنسبة اليه ان يبقى مستقرا في التمارين دون مشكلات".

وتابع "عندما يتدرب لاعب باستقرار وكثافة مرتفعة ودون مشكلات، عندها يصبح جاهزا، ليس لخوض الدقائق لكن لكسب الدقائق، وهذا شيء مختلف".

© 2021 AFP