تشلسي يطوي صفحة مدربه لامبارد وتوخل مرشح بارز لخلافته

روي فييرا POOL/ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

طوى نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم رسميا صفحة مدربه فرانك لامبارد الاثنين بسبب سوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة ونصف من تعيينه، في حين تميل الكفة الى تعيين الالماني توماس توخل بدلا منه.

ودفع لامبارد ثمن النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه هذا الموسم وخسارته لست مباريات في 19 مباراة خاضها حتى الان في الدوري وتواجده حاليا في المركز التاسع بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وقال مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش معللا الخطوة التي قام بها ناديه "كان قرارا صعبا جدا للنادي، خصوصا لأني اتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكن له احتراما كبيرا".

واضاف "يملك الشخص (لامبارد) درجة عالية من النزاهة واخلاقيات كبيرة في العمل، لكن في المقابل نعتقد بأنه في ظل الظروف الحالية من الافضل تغيير المدرب من اجل تسحين النتائج والعروض خلال الموسم الحالي".

وتابع "نيابة عن النادي، مجلس الادارة وعني شخصيا اود توجيه الشكر الى فرانك الذي قام بعمل رائع على رأس الجهاز الفني واتمنى له النجاح في المستقبل".

ونوّه مالك النادي بمسيرة لامبارد كلاعب في صفوف نادي غرب لندن بقوله "انه ايقونة هامة في تاريخ هذا النادي العظيم ومكانته محفوظة فيه. سيظل مصدر ترحيب دائم في ستامفورد بريدج (ملعب تشلسي)".

-توخل مرشح بارز-

ورشح أكثر من مصدر مطلع تولي المدرب الالماني توماس توخل تدريب تشلسي، لا سيما بانه حرّ بعد اقالته من تدريب باريس سان جرمان الفرنسي الشهر الماضي.

وتتمثل ابرز تحديات المدرب الجديد في مساعدة الفريق على احتلال احد المراكز الاربعة الاولى في الترتيب للمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بالاضافة إلى تخطي أتلتيكو مدريد الاسباني العنيد في ثمن نهائي المسابقة القارية، عندما يتواجه الفريقان ذهابا في 23 شباط/فبراير المقبل ثم ايابا في اذار/مارس.

وكان الصحافي مات لو في "دايلي تيليغراف" اول من اورد خبر اقالة لامبارد في حسابه على تويتر مشيرا الى ان ادارة النادي طلبت من اللاعبين عدم التوجه الى مقر التدريبات صباح اليوم بل بعد الظهر في الوقت التي تجري فيه الادارة مباحثات مع المدرب.

وانتقد مهاجم توتنهام وبرشلونة الاسباني ومنتخب انكلترا السابق غاري لينيكر الذي يعمل معلقا في اذاعة "بي بي سي" البريطانية قرار تشلسي قبل ان يصدر رسميا بقوله "أمر سخيف (اقالة لامبارد) بعد اول سلسلة سلبية له".

واضاف "من الطبيعي ان يحتاج المدرب الى مزيد من الوقت لا سيما مع التعاقدات الجديدة التي اجراها النادي خلال الصيف. الصبر سمة نادرة في الرياضة. لن يتعلموا".

وكان لامبارد استلم تدريب الفريق قبل 18 شهرا خلفا للايطالي ماوريستيو ساري ونجح في موسمه الاول في احتلال مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا معتمدا بنسبة كبيرة على لاعبين شبان من خريجي اكاديمة النادي امثال مايسون ماونت وتامي ابراهام، لا سيما ان النادي كان ممنوعا عليه اجراء التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب مخالفته قوانين اللاعبين القٌصر. كما بلغ الفريق نهائي كأس انكلترا وخسره امام جاره ارسنال.

وعندما رفع الاتحاد الدولي الايقاف ابرم النادي اللندني صفقات بقيمة حوالي 250 مليون يورو خلال الصيف الماضي، ابرزها مع الثنائي الالماني المهاجم تيمو فيرنر وصانع الالعاب كاي هافيرتس بالاضافة الى الجناح المغربي حكيم زياش والظهير الايسر بن تشيلويل، لكن الفريق مني بخمس هزائم في اخر ثماني مباريات له في الدوري.

لكن الفريق بلغ الدور الخامس من مسابقة كأس انكلترا اثر تغلبه على لوتون تاون 3-1 الاحد في اخر مباراة للامبارد الذي كان يرتبط بعقد مع ناديه ينتهي في 30 حزيران/يونيو عام 2020.

© 2021 AFP