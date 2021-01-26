بطولة إيطاليا: ايقاف كونتي لمباراتين لتعديه لفظياً على الحكم

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ميلانو (أ ف ب)

عوقب مدرب نادي إنتر الإيطالي أنتونيو كونتي الثلاثاء بالإيقاف لمباراتين ودفع غرامة قدرها 20 ألف يورو (24 ألف دولار)، لتعرضه لفظياً لحكم المباراة التي تعادل فيها فريقه مع أودينيزي سلباً في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتلقى المدرب السابق ليوفنتوس وتشلسي الانكليزي بطاقة حمراء بعد الدقيقة 90 من المباراة، عندما اعتبر أن الحكم فابيو ماريسكا لم يحتسب وقتاً إضافياً كافياً.

وقالت رابطة الدوري في بيان إن كونتي عوقب بسبب "عبارات غير محترمة تجاه الحكم تواصلت خارج الملعب".

وأضافت أنه "في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، واجه (كونتي) الحكم بأسلوب تهديدي، وهو يصرخ في وجهه تعبيراً مسيئاً للغاية".

وتم تغريم المدير الفني لإنتر غابرييلي أوريالي 5 آلاف يورو وإيقافه لمباراة واحدة.

وأهدر إنتر فرصة معادلة ميلان المتصدر بعدد النقاط. ويغيب كونتي عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري ضد بينيفينتو وفيورنتينا.

© 2021 AFP