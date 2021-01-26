بطولة استراليا المفتوحة: نادال ينتقد ديوكوفيتش على خلفية شكاوى الحجر

ان-كريستين بوجولا ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

وجّه الاسباني رافايل نادال انتقادًا الى نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دون ان يسميه على خلفية مطالب الاخير بحقوق اللاعبين الذين يخضعون للجحر الصحي قبل انطلاق بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب الشهر المقبل، معتبرًا أنه ليس من الضرورة "الاعلان" عن المساعدة التي يقدمها.

وقدّم ديوكوفيتش المصنف اول عالميًا الاسبوع الفائت لائحة تضم اقتراحات الى الاتحاد الاسترالي للعبة نيابة عن 72 لاعبًا مشاركًا في أولى البطولات الاربع الكبرى، الذين يخضعون لحجر صحي في غرفهم في فندق في ملبورن لمدة 14 يومًا بعد اكتشاف وجود حالات ايجابية في الرحلات التي وصلوا على متنها الى استراليا.

وذكرت تقارير صحافية ان هذه الاقتراحات شملت نقل اللاعبين الى منازل خاصة مجهزة بملاعب كرة مضرب ليتمرنوا بشكل افضل، حيث يسمح لهم الخروج لبضع ساعات يوميا من اجل التدريب، اضافة الى حصولهم على وجبات طعام افضل.

إلا أن مطالب حامل اللقب لم تلق آذانًا صاغية، في حين وصفتها وسائل إعلام أسترالية بأنها فظة وأنانية، فيما وصف اللاعب المحلي نيك كيريوس ديوكوفيتش بالـ "أحمق".

وأصدر ديوكوفيتش المتوج ثماني مرات في استراليا لاحقًا خطابًا مفتوحًا أوضح فيه أنه "قد أسيء فهم نواياه الحسنة لزملائي المنافسين في ملبورن".

فيما قال نادال في حديث مع شبكة "اي اس بي ان" الاميركية الثلاثاء من مدينة اديلايد حيث يخضع للحجر مع ديوكوفيتش قبل البطولة المقرر انطلاقها في 8 شباط/فبراير "نحاول جميعًا مساعدة بضعنا البعض".

وتابع بطل استراليا عام 2009 في اشارة الى ديوكوفيتش من دون ان يسميه "يحتاج البعض إلى الإعلان عن كل ما يفعلونه لمساعدة الآخرين. آخرون يقومون بذلك بطريقة اكثر سرية دون الحاجة إلى نشر أو الإعلان عن كل ما نقوم به".

في الوقت الذي تخضع غالبية اللاعبين للحجر في ملبورن، نادال وديوكوفيتش وبعض النجوم الاخرين امثال الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس واليابانية ناومي اوساكا متواجدون في أديلايد حيث سيشاركون في مباراة استعراضية الجمعة.

أثار ذلك امتعاضًا حول أفضلية في المعاملة، واعترف نادال أن الظروف أكثر سلاسة.

وقال "في أديلايد كانت الظروف أفضل من معظم اللاعبين في ملبورن. ولكن هناك لاعبون في ملبورن لديهم غرف أكبر حيث بإمكانهم أن يقوموا بالتمارين البدنية، والبعض الآخر لديهم غرف أصغر ولا يمكنهم الاتصال بمدربيهم ومدربي اللياقة البدنية".

© 2021 AFP