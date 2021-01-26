بوتين يتقدّم بمشروع قانون لتمديد معاهدة "نيوستارت" النووية خمسة أعوام

ميخائيل كليمنتييف سبوتنيك/اف ب

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موسكو (أ ف ب)

تقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بمشروع قانون الى البرلمان يمدّد العمل لخمس سنوات بمعاهدة نووية رئيسية مع الولايات المتحدة تنتهي صلاحيتها الأسبوع المقبل.

وحدّدت معاهدة "نيوستارت" الموقّعة عام 2010 سقف عدد الرؤوس النووية التي يمكن لأبرز قوتين نوويتين موسكو وواشنطن أن تنشراها عند 1,550.

وظهرت مسودّة القانون على موقع مجلس الدوما مساء الثلاثاء، وقالت مذكرة توضيحية ربطت بمشروع القانون "في 26 كانون الثاني/يناير توصّلت روسيا والولايات المتحدة الى اتفاق على تمديد المعاهدة".

وأشارت الى أنّ الطرفين "اتفقا في المبدأ" على تمديد "نيوستارت" مدة خمس سنوات.

وتمّ نشر مشروع القانون بعد أول محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن مساء الثلاثاء.

وعقب الاتصال قال الكرملين في بيان إنّ الزعيمين "أعربا عن ارتياحهما" بشأن محادثات التمديد.

وأضاف أنّه في الأيام المقبلة "سيضمن الطرفان مواصلة عمل هذه الآلية القانونية الدولية الهامّة للحدّ المتبادل لترسانات الصواريخ النووية".

وتوقفت المفاوضات بشأن تمديد المعاهدة خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مع إصرار إدارته على أنّ الصين يجب أن تنضمّ إلى الاتفاق على الرغم من رفض بكين القاطع.

© 2021 AFP