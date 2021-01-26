كأس إيطاليا: إريكسن يحسم دربي ميلانو لصالح إنتر في ليلة طرد إبراهيموفيتش

الدنماركي كريستيان إريكسن (وسط) يحتفل مع زملائه بتسجيله هدف الفوز لإنتر على جاره ميلان في كأس ايطاليا لكرة القدم، ميلانو في 26 كانون الثاني/يناير 2021

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ميلانو (أ ف ب)

حسم الدنماركي كريستيان إريكسن دربي ميلانو وأهدى إنتر بطاقة العبور الى نصف نهائي كأس إيطاليا بهدف رائع في الوقت بدل الضائع، مانحا فريقه الفوز 2-1 على ميلان الثلاثاء في مباراة خسر خلالها الأخير جهود نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لطرده بعد أن كان صاحب هدف التقدم لفريقه.

وبعد أن عانى الأمرين منذ قدومه الى إنتر في كانون الثاني/يناير 2020 قادما من توتنهام الإنكليزي، تنفس إريكسن الصعداء الثلاثاء بتسجيله هدف التغلب على الجار اللدود في الوقت بدل الضائع، وذلك بعد دقائق على دخوله من مقاعد البدلاء.

ويلتقي إنتر القادم من تعادل أمام أودينيزي من دون أهداف ما حرمه انتزاع الصدارة من ميلان بعد الخسارة القاسية للأخير أمام أتالانتا (صفر-3)، في نصف النهائي غريمه الآخر يوفنتوس أو سبال اللذين يلتقيان الاربعاء.

واسترد إنتر بفضل الهدف الذي سجله إريكسن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من لقاء تقدم فيه ميلان عبر لاعب إنتر السابق إبراهيموفيتش (31) قبل أن يطرد في بداية الشوط الثاني ما ساهم في تلقي فريقه هدف التعادل عبر ركلة جزاء لزميله السابق في مانشستر يونايتد الإنكليزي الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو (70)، اعتباره من جاره اللدود الذي فاز في تشرين الاول/اكتوبر 2-1 في الدوري بفضل ثنائية للسويدي مقابل هدف للوكاكو.

ويعود اللقب الاخير لانتر إلى عام 2011 في مسابقة الكاس المحلية، فيما لم يتذوّق ميلان، بطل الدوري آخر مرة في 2011، طعم التتويج بالكأس منذ العام 2003.

© 2021 AFP