مجلس الشيوخ الأميركي يتسلّم رسمياً القرار الاتهامي تمهيداً لمحاكمة ترامب

سول لويب ا ف ب/ا ف ب

فريق الادّعاء النيابي ضد دونالد ترامب أثناء انتقاله من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لتسليم القرار الاتهامي الصادر بحق الرئيس السابق تمهيداً لمحاكمته في 25 ك2/يناير 2021.

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واشنطن (أ ف ب)

تسلّم مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين رسمياً القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاكمته برلمانياً بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.

والنواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "مدّعين عامّين" في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزيّنة باللوحات والتماثيل والتي اجتاحها أنصار ترامب في 6 كانون الثاني/يناير الجاري.

وستبدأ محاكمة ترامب (74 عاماً) في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط/فبراير.

وفي قاعة مجلس الشيوخ، حيث لا يزال ترامب يحظى بدعم العديد من السناتورات الجمهوريين، تلا جايمي راسكين، النائب عن ولاية ميريلاند، التهمة الموجّهة إلى الرئيس السابق.

وكان مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية ديموقراطية وجّه إلى ترامب هذه التّهمة خلال جلسة عقدها في 13 كانون الثاني/يناير، ليصبح بذلك الملياردير الجمهوري أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يحال مرتين إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة بهدف عزله.

وفي مجلس الشيوخ الذي بات بدوره تحت سيطرة الديموقراطيين قال زعيم الأغلبية السناتور الديموقراطي تشاك شومر إنّ أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيشكّلون في محاكمة ترامب هيئة المحلّفين، سيؤدّون الثلاثاء اليمين الدستورية بصفتهم أعضاء في هذه الهيئة، مشيراً إلى أنّ المجلس أصدر أمر استدعاء للرئيس السابق.

وكان الديموقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ اتّفقوا على تأجيل بدء محاكمة ترامب لمدة أسبوعين وذلك من أجل إتاحة الوقت أمام المتّهم لإعداد دفاعه ومن أجل إفساح المجال أمام المجلس لإقرار التعيينات الأساسية في إدارة الرئيس جو بايدن.

ودونالد ترامب متّهم بتحريض أنصاره على شنّ الهجوم الذي استهدف مقرّ الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير حين كان البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقبيل الهجوم الذي خلّف خمسة قتلى قال ترامب مخاطباً المتظاهرين "لن تستعيدوا بلادكم مطلقاً إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء".

وأثارت مشاهد العنف صدمة في أميركا ودفعت بالعديد من الجمهوريين الى التنديد بسلوك الملياردير المتقلّب.

© 2021 AFP