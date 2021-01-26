مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة

برندان سمايلوسكي ا ف ب/ارشيف

صورة من الأرشيف تُظهر رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين في واشنطن في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017

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واشنطن (أ ف ب)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين على تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتبوّأ هذا المنصب.

ويلين (74 عاماً) هي المسؤولة الثالثة في إدارة الرئيس الجديد جو بايدن التي يصادق مجلس الشيوخ على تعيينها بعدما سبقها إلى ذلك كلّ من مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز ووزير الدفاع لويد أوستن.

ومن المقرّر أن يصوّت مجلس الشيوخ الثلاثاء على تعيين أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية.

ويلين التي كانت أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتبوّأ منصبي رئيسة الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) ورئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، ستؤدّي في منصبها الجديد دوراً رئيسياً في صياغة السياسة الاقتصادية لإدارة بايدن، في وقت تواجه فيه البلاد التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لتثبيتها في منصبها دعت يلين الكونغرس إلى دعم حزمة المساعدات الضخمة التي يسعى بايدن لإقرارها لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقالت يلين يومها إن إدارة بايدن "لا تقترح حزمة الإغاثة هذه دون تقدير أعبائها على مديونية البلاد".

وأضافت "لكن في الوقت الحالي، مع انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية، فإنّ أذكى شيء يمكننا القيام به هو التحرّك على نطاق ضخم".

وحذّرت من أنّه "إذا لم يتمّ اتخاذ إجراءات جديدة، فإننا نخاطر بركود أطول وأكثر صعوبة وبندوب تلحق بالاقتصاد على المدى الطويل".

© 2021 AFP