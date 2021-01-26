نسبة البطالة في بريطانيا تسجل 5 بالمئة وسط تداعيات الجائحة

تولغا اكمين ا ف ب/ارشيف

مارة يسيرون في شارع أولد كومبتون شبه المقفر في سوهو بوسط لندن في 15 كانون الثاني/يناير 2021

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لندن (أ ف ب)

بلغت نسبة البطالة في بريطانيا نهاية العام الماضي 5% وسط أزمة فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى خسارة وظائف، حسبما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.

وتشير النسبة التي تشمل الاشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى ارتفاع عن نسبة 4,9 بالمئة المسجلة للأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان.

ونسبة 5 بالمئة أعلى ب1,2 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال وزير المال ريشي سوناك إن "الأزمة طالت أكثر مما كنا نتأمل، وكل وظيفة فُقدت بسبب ذلك هي مأساة".

ويتوقع المحللون أن تسجل معدلات البطالة مزيدا من الارتفاع عندما يتوقف برنامج البطالة الجزئية الذي تدفع بموجبه الحكومة البريطانية جزءا كبيرا من رواتب ملايين عمال القطاع الخاص في نهاية نيسان/أبريل. وبين شباط/فبراير 2020، أي قبل أول إغلاق في بريطانيا، وكانون الأول/ديسمبر، انخفض عدد الموظفين على لوائح الرواتب بمقدار 828 ألف شخص.

وتأتي بيانات مكتب الإحصاء بعد يوم على إعلان مدراء سلسلة متاجر دبنهامز عزمهم إغلاق جميع فروع السلسلة ما يعني خسارة نحو 12 ألف وظيفة.

وبينما عانت دبنهامز من صعوبات جراء تنامي أنشطة التجارة الألكترونية قبل الجائحة، ازدادت معاناتها بعد سلسلة من تدابير الإغلاق.

وكرر رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الإغلاق الحالي قد لا يُرفع قبل عيد الفصح.

وقال خبير الاقتصاد لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث توماس بيو "بشكل عام، سيستمر سوق العمل في التراجع حتى نهاية العام على الأرجح، وخصوصا عند انتهاء برنامج البطالة الجزئية.

© 2021 AFP