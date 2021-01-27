الدوري الأميركي للمحترفين: تراي يونغ يضع حدا لمسلسل انتصارات كليبرز

كيفن كوكس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم اتلانتا هوكس تراي يونغ خلال المباراة ضد لوس انجليس كليبرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، اتلانتا، جورجيا في 26 كانون الثاني/يناير 2021

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وضع تراي يونغ حدا لمسلسل انتصارات لوس أنجليس كليبرز عند سبع مباريات، وذلك بعدما دك سلته بـ38 نقطة ليقود فريقه أتلانتا هوكس للفوز 108-99 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأفاد يونغ ورفاقه على أكمل وجه من الغيابات في صفوف الضيوف الذين خاضوا اللقاء من دون نجميهما كواهي لينارد وبول جورج بسبب بروتوكولات فيروس "كوفيد-19" بحسب ما أفاد فريقهما من دون الافصاح عن المزيد من التفاصيل، وباتريك بيفيرلي بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

ورغم استمرار تفشي فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن حياة قرابة 425 ألف أميركي، بينهم أكثر من 13 ألف ضحية في ولاية جورجيا، أقيمت مباراة الثلاثاء على ملعب "ستايت فارم ارينا" بحضور الجمهور بعدد وصل الى 1180 متفرج، وذلك للمرة الأولى بالنسبة لأتلانتا منذ توقف الدوري في آذار/مارس قبل استئنافه في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو.

وأمام جمهوره وإن كان بأعداد محدودة، قدم يونغ مباراة رائعة ونجح في 12 من محاولاته الـ23 مسجلا 26 من نقاطه الـ38 في الشوط الأول الذي أنهاء كليبرز لصالحه 48-43 بفضل 13 نقطة من الإسباني سيرج إيباكا.

لكن يونغ حقق الفارق لفريقه في الربع الثالث بتسجيله 14 نقطة، ثم سجل ثلاث رميات حرة في الوقت الحاسم من الربع الأخير ليضع فريقه في المقدمة بفارق 10 نقاط 95-85.

وعندما نجح كليبرز في تقليص الفارق 96-101 بثلاثية ريدجي جاكسون، رد هوكس من المسافة ذاتها بثلاثة ثالثة في هذا الربع لكيفن هيورتر، ممهدا الطريق أمام فريقه لتحقيق فوزه التاسع في 17 مباراة.

وبرز في صفوف كليبرز أيضا دياندري هانتر بتسجيله 22 نقطة، والعائد من الإصابة كلينت كابيلا بتسجيله 13 مع 19 متابعة.

أما بالنسبة لكليبرز الذي دخل اللقاء وهو في صدارة المنطقة الغربية مشاركة مع جاره اللدود ليكرز حامل اللقب، فكان ريدجي جاكسون الأفضل بـ20 نقطة مع 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف إيباكا 15 إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما هزيمته الخامسة في 18 مباراة حتى الآن.

وتراجع كليبرز الى المركز الثالث في المنطقة الغربية خلف ليكرز (14-4) ويوتا جاز الذي حقق الثلاثاء فوزه التاسع تواليا والثالث عشر في 17 مباراة بتغلبه على نيويورك نيكس 108-94 بفضل جهود الفرنسي رودي غوبير (18 نقطة و19 متابعة و4 اعتراضات دفاعية).

وفي مباراة ثالثة الثلاثاء، تألق جون وول في مواجهة فريقه السابق واشنطن ويزاردز وقاد هيوستن روكتس الى الفوز 107-88 بتسجيله 24 نقطة.

© 2021 AFP