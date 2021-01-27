النروجي أوديغارد من ريال مدريد الى أرسنال على سبيل الاعارة

اوسكار دل بوسو ا ف ب

لاعب الوسط النروجي مارتن اوديغارد يعزز صفوف ارسنال الانكليزي حتى نهاية الموسم على سبيل الاعارة من ريال مدريد الاسباني

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أعلن أرسنال الإنكليزي الأربعاء عن تعزيز صفوفه بلاعب الوسط النروجي مارتن أوديغارد من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال المدير الرياضي في النادي اللندني البرازيلي إيدو "يُسعدنا أن نرحب بمارتن في النادي حتى نهاية الموسم. أريد التوجه بالشكر الى الجميع في ريال مدريد وممثلي مارتن على تعاونهم لجعل هذه الإعارة ممكنة".

ومنذ أن تخرج ابن الـ22 عاما من أكاديمية كاستيا الخاصة بريال مدريد، لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع الفريق الأول، إذ تنقل معارا منذ 2017 بين هيرنفين وفيتيس أرنهايم الهولنديين وريال سوسييداد الإسباني، قبل أن يعود هذا الموسم الى نادي العاصمة والمشاركة معه في 7 مباريات في الدوري واثنتين في دوري أبطال أوروبا.

وأعرب المدرب الإسباني لأرسنال ميكيل أرتيتا عن سعادته بضم النروجي، قائلا "من الرائع أن نتمكن من الحصول على مارتن... أنه لاعب نعرفه جيدا، ورغم صغر سنه، هو يلعب على أعلى المستويات منذ فترة".

وتابع "سيقدم لنا خيارات هجومية جيدة ونحن جميعا متحمسون لدمجه في خطتنا من الآن وحتى أيار/مايو".

وبعد بداية سيئة للموسم، يمر أرسنال حاليا بفترة مميزة إذ فاز بخمس من مبارياته الست الأخيرة في الدوري الممتاز، ليصعد الى المركز الثامن بفارق 5 نقاط فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، المسابقة التي غاب عنها النادي اللندني في الأعوام الأربعة الأخيرة بعد أن كان طرفا فيها طيلة 19 موسما على التوالي تحت اشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وسيكون أرسنال أمام فرصة أخرى للعودة الى دوري الأبطال في حال أنهى الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، وذلك من خلال الفوز بمسابقة "يوروبا ليغ" حيث يتواجه في دور الـ32 مع بنفيكا البرتغالي.

وسيكون بامكان أرتيتا الاعتماد في المسابقة القارية على أوديغارد الذي حل في ريال مدريد حين كان في السادسة عشرة من عمره.

© 2021 AFP