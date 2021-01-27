دوري أبطال آسيا: مواجهات قوية في دور المجموعات بنظام التجمع في منطقتين

كريم جعفر ا ف ب

سجل جونيور نيغراو هدفين حاسمين لاولسان في نهائي دوري ابطال اسيا في مرمى بيرسيبوليس

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كوالالمبور (أ ف ب)

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم التي أجريت الاربعاء في كوالالمبور، عن مواجهات قوية في نسخة قياسية تضم أربعين ناديا للمرة الاولى ويقام دور المجموعات فيها بنظام التجمع في منطقتي الشرق والغرب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وللموسم الثاني تواليا، وقع الهلال السعودي حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2019 مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والسد القطري حامل اللقب مرتين آخرها في 2011 مع النصر السعودي.

وعلى غرار الموسم الماضي الذي شهد مشاركة 32 فريقا، وقع الأهلي السعودي وصيف 1986 و2012 مع الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي، فيما يكمل الدحيل القطري المجموعة الثالثة.

ووقع بيرسيبوليس الإيراني وصيف الموسم الماضي مع الريان القطري وغوا الهندي ومتأهل من التصفيات.

وكان أولسان هيونداي الكوري الجنوبي قد أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب بيرسيبوليس في فقاعة صحية في الدوحة.

ويشارك في البطولة للمرة الاولى الوحدات الأردني وغوا الهندي والاستقلال الطاجكستاني ويونايتد سيتي الفيليبيني وتامببينيس روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي.

وتم تقسيم الأندية على عشر مجموعات، موزعة مناصفة بين الغرب والشرق، بواقع اضافة مجموعة لكل من المنطقتين.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

ويقام دور المجموعات لمنطقة الغرب خلال الفترة من 14-30 نيسان/أبريل، والشرق بين 21 نيسان/أبريل و7 أيار/مايو بنظام التجمع.

وتقام مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الإقصائية خلال الفترة 13-15 أيلول/سبتمبر، وربع النهائي في الفترة 27-29 أيلول/سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 تشرين الأول/أكتوبر.

ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 تشرين الثاني/نوفمبر.

قرعة دور المجموعات:

* الغرب

- المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، متأهل من التصفيات (الغرافة القطري أو أي جي أم كاي الأوزبكستاني).

- المجموعة الثانية: الشارقة (الإمارات)، تراكتور (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، متأهل من التصفيات (الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي).

- المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، الأهلي (السعودية)، الاستقلال (إيران)، الشرطة (العراق).

- المجموعة الرابعة: السد (قطر)، النصر (السعودية)، الوحدات (الأردن)، متأهل من التصفيات (فولاد خوزستان الإيراني أو العين الإماراتي).

- المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الريان (قطر)، غوا (الهند)، متأهل من التصفيات (الوحدة الإماراتي أو الزوراء العراقي).

* الشرق

- المجموعة السادسة: باثوم يونايتد (تايلاند)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، فيتيل (فيتنام)، متأهل من التصفيات (بكين الصيني أو بريزبين رور الاسترالي/كايا ايلويلو الفيليبيني).

- المجموعة السابعة: جيانغسو (الصين)، ناغويا غرامبوس (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، متأهل من التصفيات (بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي أو باتشابوري التايلاندي)

- المجموعة الثامنة: تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، غامبا أوساكا (اليابان)، تامبينيز روفرز (سنغافورة)، سيدني (أستراليا).

- المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتالي (اليابان)، غوانغجو (الصين)، يونايتد سيتي (الفيليبين)، متأهل من التصفيات (دايغو الكوري الجنوبي أو تشيانغراي التايلاندي).

- المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ (الصين)، بورت (تايلاند)، كيتشي (هونغ كونغ)، متأهل من التصفيات (سيريزو أوساكا الياباني أو ملبورن سيتي الاسترالي/شان يونايتد من ميانمار).

© 2021 AFP