سلة: جمهور لوس أنجليس يتذكر براينت بعد عام على رحيله

المشجعة بري رودريغيز ترتدي قميصا كتب عليه "الاساطير لا تموت أبدا" خلال تواجدها في محيط ملعب ستايبلس سنتر في ذكرى رحيل اسطورة لوس انجليس ليكرز كوبي براينت، لوس انجليس في 26 كانون الثاني/يناير 2021

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

تجمع العشرات من مشجعي كرة السلة الثلاثاء أمام ملعب "ستايبلس سنتر" الخاص بلوس أنجليس ليكرز لتذكر أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين كوبي براينت، وذلك في ذكرى مرور عام بالتمام والكمال على رحيله المأساوي بصحبة ابنته في حادث تحطم مروحية.

وفي ظل القيود المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، لم ينظم ليكرز أي تجمع لإحياء ذكرى أسطورته، إلا أن ذلك لم يمنع حوالي أربعين شخصا من القدوم الثلاثاء الى محيط "ستايبلس سنتر" من أجل وضع الزهور وتذكارات على نصب مرتجل ليس بعيدا عن الملعب الذي صاغ فيه براينت أسطورته بفعل المآثر والألقاب الخمسة التي توج معها مع الفريق خلال الأعوام العشرين معه.

وسيكون كانون الثاني/يناير من الآن وصاعدا شهرا يحيي خلاله مشجعو ليكرز وكرة السلة بالمجمل ذكرى رحيل براينت ويستذكرون بقلب معصور صباح ذاك الاحد الضبابي الذي سرعان ما تحوّل الى داكن اللون، بعد تحطم المروحية الذي أودى بحياة ابن الـ41 عامًا وابنته جيانا (13 عامًا) وسبعة أشخاص آخرين بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس انجليس.

ومن بين الذين سيتذكرون هذا التاريخ المأساوي لأعوام كثيرة قادمة مشجعة ليكرز أنوش ميراكيان التي قالت لوكالة فرانس برس الثلاثاء بتأثر من محيط الملعب "لقد مرّ عام. أعتقد أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص، الحياة لن تعود الى سابق عهدها. لقد تحطم جزء من قلوب الجميع في لوس أنجليس قبل عام، ولن يكون شيء على ما كان عليه".

وفي الأمس، نشرت أرملة براينت، فانيسا، رسالة من إحدى صديقات جيانا قالت فيها الفتاة المراهقة لزوجة الأسطورة "ربما سمعت ذلك (سابقا)، لكن إذا أصبحت أماً، أتمنى أن تكون ابنتي تماما مثل ابنتك".

وأضافت فانيسا براينت "أفتقد فتاتي الصغيرة وكوب-كوب كثيرا أيضا. لن أفهم أبدا لماذا وكيف يمكن أن تحدث هذه المأساة لأناس بهذا الجمال والطيبة والروعة. لا أصدق حتى الآن بأن هذا الأمر قد حصل".

وعلى غرار العام الماضي لحظة حصول المأساة، أعرب العديد من النجوم عن حزنهم في هذا اليوم القاتل بالنسبة لهم، مثل زميل براينت السابق في ليكرز الإسباني باو غاسول الذي كتب على تويتر "افتقدك يا أخي... لا يمر يوم لا تكون فيه حاضرا بما أفعله".

ونشر لاعب أسطوري آخر في تاريخ ليكرز إيرفينغ "ماجيك" جونسون صورة له بجانب براينت مرفقا إياها بتعليق "كوبي سيكون دائما أخي من ليكرز لمدى الحياة".

أما بالنسبة للفريق المتوج بلقب الدوري الموسم المنصرم، رافعا رصيده الى 17 في تاريخه، فقد نشر صورة بالأبيض والأسود لبراينت وهو يقبل ابنته جيانا، مصحوبة بعبارة "العائلة الى الأبد".

© 2021 AFP