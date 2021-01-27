مونديال اليد: الدنمارك تقصي مصر بركلات الترجيح وتتأهل إلى نصف النهائي

لاعبو المنتخب المصري متأثرون بعد إقصائهم من بطولة العالم لكرة اليد أمام الدنمارك في 27 كانون الثاني/يناير 2021

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القاهرة (أ ف ب)

ودّع منتخب "الفراعنة" بطولة العالم لكرة اليد المقامة على أرضه حتى نهاية كانون الثاني/يناير الحالي، بعد مباراة ماراثونية أمام الدنمارك حاملة اللقب التي حسمت تأهلها إلى نصف النهائي بركلات الترجيح.

وواصل منتخب الدنمارك رحلة دفاعه عن اللقب وأطاح بأحلام أصحاب الأرض عقب التعادل 35-35 بعد التمديد، في افتتاح مباريات ربع النهائي.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بأفضلية السيطرة وتقدم في أول ثماني دقائق 4-1، قبل أن تعود الدنمارك وتدرك التعادل.

وفي الدقيقة 18، نجح الدنماركيون في تسجيل التقدم الأول في المباراة بنتيجة 9-8، ليحافظوا على تفوقهم حتى نهاية الشوط الذي حسموه 16-13.

وعاد "الفراعنة" في بداية الشوط الثاني وأدركوا التعادل في أول خمس دقائق 17-17. ورغم تقدم الدنمارك 25-23 في الدقائق العشر الأخيرة، أنهت مصر الشوط بالتعادل 28-28، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي.

وشهدت الأشوط الإضافية ندية كبيرة بين المنتخبين، فانتهى الأول بتقدم الدنمارك 31-29، لكن المصريين قلبوا الطاولة في الشوط الثاني وقلصوا الفارق إلى 33-34.

وفي الثواني الأخيرة، تعرض الدنماركي ميكايل هانسن للطرد بسبب إضاعة الوقت، واحتسب الحكم رمية جزاء لمصر سجلها محمّد سند بنجاح، لينتهي الشوط بالتعادل 34-34، ويتم اللجوء لشوطين إضافيين جديدين، شهدا إثارة كبيرة، وأنهى المنتخب المصري الشوط الثالث الإضافي بالتقدم 35-34.

وفي الشوط الرابع والأخير، ارتكب إبراهيم المصري خطأ طرد على اثره واحتسبت رمية جزاء للدنمارك سجلها ماغنوس لاندين لتنتهي المباراة بالتعادل 35-35، فتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها أبطال العالم لصالحهم 4-3.

وحصد المصري علي زين جائزة أفضل لاعب في المباراة، لتسجيله خمسة أهداف.

وفي نصف النهائي، تلتقي الدنمارك الفائز من مواجهة السويد أمام قطر الممثل الثاني للعرب في ربع النهائي.

وتلعب لاحقاً أيضاً، فرنسا مع المجر، وإسبانيا مع النروج.

© 2021 AFP