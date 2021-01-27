وفاة الدولي الإيراني السابق مهرداد ميناود بعد إصابته بكوفيد-19

ا ف ب/ارشيف

اللاعب مهرداد ميراوند يسدد كرة خلال مباراة منتخب بلاده إيران ضد جامايكا في 22 نيسان/أبريل 2001.

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طهران (أ ف ب)

توفي اللاعب الدولي الإيراني السابق مهرداد ميناود، أحد أبرز الأسماء في المنتخب الذي خاض كأس العالم 1998، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وأوضح التلفزيون عبر موقعه الالكتروني، أن ميناوند توفي مساء الأربعاء عن 45 عاماً "بعد أيام من دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا".

ونعى الاتحاد الإيراني لكرة القدم اللاعب عبر حسابه على تطبيق انستاغرام، ونشر صورته مرفقة بتعليق جاء فيه "تعازينا إلى عالم الرياضة والشعب الإيرانيين. وداعاً العزيز مهرداد".

وأشار الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني إلى أن الوضع الصحي للاعب السابق تراجع في اليومين الماضيين، وأسلم الروح رغم العناية الطبية.

ونعاه نجوم حاليون وسابقون للعبة في إيران، وأبرزهم المهاجم السابق علي دائي الذي نشر صورته عبر انستاغرام معلقاً "لا أعرف ماذا أقول، يستحيل التصديق. مهرداد رحل عنا".

ونعى اللاعب الراحل عبر مواقع التواصل، اثنان من أنديته السابقة، برسبوليس الإيراني وشتورم غراتس النمسوي، إضافة إلى الاتحاد الآسيوي للعبة.

وشغل ميراوند على وجه الخصوص مركز الجناح الأيسر، وخاض 75 مباراة دولية مع "تيم ملي" بين عامي 1997 و2004، بحسب إحصاءات الاتحاد المحلي.

وكانت أبرز محطات اللاعب السابق مع المنتخب نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، ضمن تشكيلة تعد من الأفضل في تاريخ إيران، وضمت أسماء من قبيل علي دائي وخداداد عزيزي ومهدي مهدويكيا.

وعلى صعيد الأندية، بدء ميناوند مسيرته مع باس، قبل الانضمام الى برسبوليس عام 1996. خاض تجارب مع شتورم غراتس وشارلروا البلجيكي والشباب الإماراتي، قبل العودة إلى النادي الأحمر للعاصمة الإيرانية بعد نحو سبعة أعوام.

وقبل اعتزاله عام 2006، دافع ميراوند عن ألوان أندية إيرانية أخرى أبرزها سباهان.

© 2021 AFP