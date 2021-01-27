"يوتيوب" يعلق برنامج تحقيق الدخل عبر مقاطع الفيديو لرودي جولياني محامي ترامب

مانديل نغان ا ف ب

محامي دونالد ترامب الشخصي رودي جولياني خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لنقض نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن

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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلن موقع يوتيوب الثلاثاء أنه أوقف مشاركة رودي جولياني محامي دونالد ترامب في البرنامج الذي يسمح بتحقيق الدخل من خلال مقاطع الفيديو لخرقه مرارا قواعد المنصة بشأن التضليل الإعلامي حول الانتخابات الأميركية.

وأكدت منصة تشارك مقاطع الفيديو التابعة لمجموعة "غوغل" لوكالة فرانس برس أنه تم تعليق قناة رودي جولياني موقتا من برنامج "شركاء". وبذلك لم يعد بإمكان المحامي الوصول إلى ميزات معينة ولم يعد يتلقى دخلا من مبيعات الإعلانات التي تبث قبل بدء تشغيل الفيديو.

فقد غذّى رئيس بلدية نيويورك السابق نظريات المؤامرة التي يدعمها العديد من المقربين من دونالد ترامب بأن الانتخابات الرئاسية تم تزويرها لصالح جو بايدن.

أكد رودي جولياني في برنامجه على يوتيوب أن الآلات الانتخابية التابعة لشركة "دومينيون فوتينغ سيستمز كوربوريشن" ساهمت في "سرقة الانتخابات" من الرئيس الجمهوري السابق.

وقد أقامت الشركة دعوى قضائية الاثنين على جولياني بتهمة التشهير وطالبت بتعويض مقداره 1,3 مليار دولار للإضرار بسمعتها وتعريض موظفيها للخطر.

واتخذ موقع يوتيوب مثل العديد من الشبكات الاجتماعية الرئيسية الأخرى، خطوات إضافية لحماية نزاهة العمليات الديموقراطية، مثل إزالة المحتوى الذي يشير إلى وجود عمليات تزوير أو مشكلات فنية ساهمت في تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأوضح الموقع أن القنوات التي تمت إزالتها من البرنامج الذي يسمح بتحقيق الدخل، يمكنها استئناف نشاطها أو إعادة إرسال طلب جديد في غضون 30 يوما، شرط أن تكون قد حلت المشكلات المعنية.

وجولياني (76 عاما) مهدد أيضا بالاستبعاد من نقابة المحامين في نيويورك.

وتعرض "يوتيوب" أخيرا لانتقادات بسبب تردده في حظر حسابات دونالد ترامب، كما فعل تويتر وفيسبوك عقب أحداث الشغب في 6 كانون الثاني/يناير في مبنى الكابيتول.

فقد حظرت المنصة ببساطة نشر مقاطع فيديو جديدة على القناة الرسمية للرئيس السابق.

© 2021 AFP