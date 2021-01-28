المحكمة العليا الباكستانية تلغي حكم الإعدام بحق مدان بقتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل

عامر قرشي ا ف ب

سعيد شيخ والد أحمد عمر سعيد شيخ، يتحدث لوسائل الإعلام بعد تبرئة المحكمة لابنه في جريمة قتل دانيال بيرل، في اسلام اباد في 28 كانون الثاني/يناير 2021

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اسلام اباد (أ ف ب)

رفضت المحكمة العليا في باكستان الخميس عددا من الطعون في قرار تبرئة متطرف باكستاني بريطاني مدان بالتخطيط لخطف وقتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل، ما يمهد الطريق لإطلاق سراحه مع ثلاثة متهمين آخرين.

وقال محمود شيخ أحد محامي المتهم لوكالة فرانس برس ان المحكمة اعتبرت ان أحمد عمر سعيد شيخ لم يرتكب "أي جنحة في هذه القضية".

وأضاف المحامي إن "المحكمة قالت بأنه يجب الإفراج عنه فورا".

وكانت المحكمة العليا لولاية السند (جنوب) لغت في نيسان/ابريل الماضي، حكم الإعدام في جريمة قتل بحق أحمد عمر سعيد شيخ (47 عاما) وخففت عقوبته إلى السجن سبع سنوات بتهمة الخطف وهي فترة تشملها 18 سنة أمضاها معتقلا.

وعقب صدور قرار محكمة السند رفعت أطراف عدة طعونا ضد تبرئته، من بينها من عائلة بيرل. ورفضت المحكمة العليا الطعون في قرار بالأغلبية.

وكان بيرل مدير مكتب جنوب آسيا لصحيفة وول ستريت جورنال عندما خطف في كراتشي في كانون الثاني/يناير 2002 أثناء إجراء أبحاث حول تقرير عن متشددين إسلاميين.

وبعد شهر تقريبا وعدد من المطالب بدفع فدية، سُلّم تسجيل فيديو يظهر قطع رأسه إلى القنصلية الأميركية.

وبرأت المحكمة ثلاثة رجال آخرين هم سلمان ثاقب وفهد نسيم والشيخ عادل الذين حُكم عليهم في تموز/يوليو 2002 بالسجن مدى الحياة لقيامهم بإرسال رسائل إلكترونية تتضمن تبني خطف الصحافي.

وكانت حكومة إقليم السند قد أمرت بمواصلة احتجاز المتهمين الأربعة معتبره أنهم يمثلون خطرا على الناس.

وقال محامو أسرة بيرل إن أحمد عمر شيخ لعب دورا حاسما في التخطيط لخطف واحتجاز الصحافي، قبل أن يأمر المجموعة التي كانت تحتجزه بقتله.

لكن محامي الدفاع عنه يقولون إنه غير ضالع في القتل، وإن الحكم لا يستند إلى أدلة كافية.

- "تنكر للعدالة" -

ولم ترد معلومات بشأن موعد إطلاق سراحهم في أعقاب الحكم الصادر الخميس.

وأحمد عمر سعيد شيخ جهادي ولد في بريطانيا ودرس في جامعة لندن للاقتصاد (لندن سكول أوف إيكونوميكس) وشارك في السابق في عمليات خطف أجانب. وقد أوقف بعد أيام من خطف بيرل وحكم عليه في وقت لاحق بالإعدام شنقا.

وفي كانون الثاني/يناير 2011، كشف تقرير صادر عن برنامج بيرل بروجكت في جامعة جورج تاون بعد التحقيق في وفاته، معلومات مروعة عن إدانة الرجال الخطأ في جريمة قتل بيرل.

وقال التحقيق الذي قادته صديقة بيرل وزميلته السابقة في صحيفة وول ستريت جورنال ، إسراء نعماني وأستاذ في جامعة جورج تاون، إن الصحافي قُتل على يد خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه مدبر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 ، وليس أحمد عمر سعيد شيخ.

وكانت عائلة بيرل قد وصفت قرار المحكمة بأنه "تنكر للعدالة" وناشدت الولايات المتحدة التدخل في القضية.

وقالت العائلة في بيان إن "إطلاق سراح هؤلاء القتلة يعرض الصحافيين في كل مكان وشعب باكستان للخطر. نحض الحكومة الأميركية على اتخاذ كافة الخطوات الضرورية بموجب القانون لتصحيح هذا الظلم".

وفي بيان الشهر الماضي قال المدعي العام الأميركي بالإنابة آنذاك جيفري روزن إن أميركا "على استعداد لتسلم عمر شيخ والمثول أمام المحاكمة هنا" بعدما وصف قرار تبرئته بأنه "إهانة لضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

© 2021 AFP