جونسون يزور اسكتلندا للتشديد على وحدة المملكة المتحدة

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لندن (أ ف ب)

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء على أهمية وحدة المملكة المتحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد عشية زيارة إلى اسكتلندا التي ترتفع فيها نسبة التأييد لاستقلالها بسبب بريكست وإدارة الوباء.

وقبل ثلاثة أشهر من انتخابات محلية يبدو الاستقلاليون الأوفر حظا للفوز فيها، يمكن لرئيس الحكومة المحافظ الذي يعارض بشدة إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في المقاطعة، أن يتوقع استقبالا فاترا.

ولا تنظر رئيسة حكومة اسكتلندا الناشطة الاستقلالية في الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجون، بارتياح إلى هذه الزيارة معتبرة أنها غير مناسبة في أوج إجراءات حجر في البلاد للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وهي ترى أن الزيارة تشكل مخالفة للقيود المطبقة وليست "ضرورية" بينما يُطلب من السكان البقاء في منازلهم. وقالت الأربعاء "من واجبنا كقادة أن نكون قدوة".

أما جونسون فيريد التشديد على فوائد الاتحاد وردع الناخبين الذين تغريهم القضية الاستقلالية.

وقال جونسون في بيان إن "الفوائد الكبيرة للتعاون في جميع أنحاء المملكة المتحدة لم تكن يوما واضحة كما هي عليه منذ بداية هذا الوباء. قمنا بتوحيد جهودنا لاحتواء الفيروس".

وتتزامن زيارة جونسون مع الإعلان عن تصنيع لقاح مضاد لكورونا على نطاق واسع في اسكتلندا من قبل الشركة الفرنسية النمساوية "فالنيفا". وقد طلبت الحكومة البريطانية ستين مليون جرعة يتوقع أن تتوفر بحلول نهاية العام إذا تم الترخيص له.

وأشاد بوريس جونسون في تغريدة على تويتر بهذه "الأخبار الرائعة" التي ستسمح بإحداث مئة وظيفة تتطلب مهارات عالية في موقع الإنتاج في ليفينغستون بالقرب من إدنبرة.

- "معا نكون أقوى" -

دافع مايكل جوف ، الوزير المسؤول عن تنسيق عمل الحكومة عن أهمية هذه الزيارة لضمان حسن سير حملة التطعيم ضد كوفيد-19.

وقال لشبكة سكاي نيوز "من المهم أن يعرف رئيس الوزراء ما يسير على ما يرام وما يحتاج إلى تحسين من الأشخاص في الخطوط الأمامية" لمواجهة الوباء.

وأضاف أن الأمم الأربع المكونة للمملكة المتحدة "أقوى عندما نعمل معا".

وتحدد كل مقاطعة طرق تصديها للأزمة الصحية في المملكة المتحدة التي تشهد موجة جديدة أكثر شدة لانتشار الفيروس وفرضت حجرا للمرة الثالثة ببرامج زمنية متفاوتة في كل من مكوناتها.

وذكر جونسون بالدعم المالي الذي قدمته الحكومة المركزية في لندن إلى اسكتلندا خلال الأزمة ودعمها التوظيف هناك وكذلك الفحص والتطعيم ضد كوفيد-19.

وأشار إلى أن اللقاح الذي تنتجه مختبرات أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد "تتم إدارته في جميع أنحاء المملكة المتحدة من قبل قواتنا المسلحة التي تساعد في إنشاء ثمانين مركزا جديدا للتلقيح" في هذه المقاطعة.

وتطالب نيكولا ستورجون منذ أشهر بإجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاستقلاليين سيفوزون في هذا الاستفتاء الذي تعتزم رئيسة الوزراء تنظيمه بعد الوباء إذا أفضت الانتخابات المحلية التي ستجرى في أيار/مايو إلى أغلبية استقلالية في البرلمان الاسكتلندي.

وترجح استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الوطني الاسكتلندي فوزا كبيرا في هذا الاقتراع.

وتقول ستورجون إن 62 بالمئة من الناخبين في اسكتلندا صوتوا ضد بريكست.

ويعارض جونسون بشدة تنظيم استفتاء مشيرا إلى أن الاسكتلنديين صوتوا بالفعل بنسبة 55 بالمئة في 2014 مع البقاء في المملكة المتحدة.

وكانت رئيسة الحكومة الاسكتلندية اتهمته الأحد الماضي بأنه "يخاف من حكم الشعب الاسكتلندي".

ودعا رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون المولود في اسكتلندا الاثنين إلى إصلاحات عاجلة للحوكمة في المملكة المتحدة، محذرا من أن فشلا في هذا المجال قد يؤدي إلى تفتت البلاد وقال "أعتقد أن الخيار الآن بين دولة تم إصلاحها ودولة فاشلة" .

© 2021 AFP