بدء التحقيق الميداني لخبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان الجمعة

هيكتور ريتامال ا ف ب

أعضاء في فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2021

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ووهان (الصين) (أ ف ب)

التقى خبراء من منظمة الصحة العالمية بمسؤولين صينيين الجمعة قبيل أولى الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق في ووهان في إطار التحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد والتي ستشمل سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.

ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس.

وسيزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملي في خدمة الطوارئ إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفا حينها ليفتك لاحقا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في تغريدة في وقت متأخر الخميس أن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان"، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

ويعتقد أن سوق هوانان الذي لا يزال مقفلا كان أول موقع تكتشف فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد.

وأما معهد ووهان لعلم الفيروسات، فيضم منشأة لاختبار الفيروسات شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرارا على نظرية أنها كانت مصدر الفيروس.

لكن لا يزال جدول أعمال الفريق المحدد غير واضح. وتعد التغريدات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وخبرائها المصدر الأساسي للمعلومات.

© 2021 AFP