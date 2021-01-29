بطولة إنكلترا: ليفربول المثقل بالإصابات يبحث عن قلب دفاع

شون بوتريل تصوير مشترك/ا ف ب

مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب خلال مباراة فريقه مع مضيفه توتنهام (3-1) في الدوري الانكليزي في 28 كانون الثاني/يناير 2021.

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لندن (أ ف ب)

أعلن مدرب ليفربول رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم الألماني يورغن كلوب الجمعة، أن فريقه المثقل بالإصابات يبحث عن قلب دفاع لتعويض الغيابات الكثيرة في هذا المركز، قبل ثلاثة أيام من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي "لست متأكداً من وجود قلب دفاع يبلغ سعره 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 110 ملايين دولار) في السوق بالوقت الحالي"، وذلك قبل يومين من المواجهة التي سيخوضها الـ"ريدز" أمام المضيف وست هام يونايتد الخامس، حيث سيفتقد حامل اللقب الى خدمات مدافعه الكاميروني جويل ماتيب الذي اضطر المدرب الالماني الى استبداله عقب نهاية الشوط الاول من المباراة ضد توتنهام في ختام المرحلة العشرين من الدوري بسبب الاصابة.

وأضاف كلوب المحروم أيضاً لفترة طويلة من قطبي الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز بسبب الاصابة، إن "الفرق لن تبيع لاعبين من هذا المستوى في الوقت الحالي. (لكن) علينا أن نجد اللاعب المناسب الذي يتناسب مع وضعنا المالي".

ويتعافى فان دايك من إصابة خطيرة في الركبة اليمنى تعرض لها منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أما غوميز فيغيب منذ خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي مواجهة وست هام، سيغيب عن ليفربول أيضاً وبسبب الاصابة لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو الذي لجأ اليه كلوب لشغل مركز قطب الدفاع منذ اصابة فان دايك، علما بأن البرازيلي غاب أيضا عن مباراة الامس ضد توتنهام حيث لجأ كلوب على غرار مبارياته الاخيرة الى قائده لاعب الوسط جوردان هندرسون للعب في مركز قطب الدفاع.

وفي هذا السياق، أصر الألماني على ضرورة إيجاد حل طويل الأمد لمركز قطب الدفاع، رغم أن سوق الانتقالات باتت على وشك إغلاق أبوابها.

وبعدما أصيب في كاحله خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على توتنهام 3-1 الخميس، ينتظر ماتيب نتائج الأشعة لمعرفة مدة غيابه.

أما فابينيو، فقال كلوب إنه "لا توجد فرصة" لأن يلعب في مباراة الأحد.

© 2021 AFP