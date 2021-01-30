أولوية تلقي لقاح أسترازينيكا لن تكون لمن تخطوا 65 عاما في ألمانيا

جاستن تاليس ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف التقطت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر تظهر شعار شركة استرازينيكا وجامعة أوكسفورد

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برلين (أ ف ب)

أعلن وزير الصحة الألماني السبت أنّ حكومته لن تعطي الأولوية للاشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما لتلقي لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، وذلك طبقاً لمشورة خبرائها الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.

وقال ينس شبان أثناء محادثة مع عاملين في مجال الرعاية الصحية، "سيتعين علينا الآن مراجعة ترتيب التلقيح" بسبب "القيود العمرية على لقاح استرازينيكا".

وبعد تقديم مشورة أولية الخميس، أوصت هيئة اللقاحات الألمانية الجمعة بعدم التصريح لهذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.

ويشير الخبراء إلى "الافتقار لبيانات كافية للبت في فعالية" لقاح استرازينيكا لدى كبار السن.

واتخذوا وجهة تعارض وجهة وكالة الأدوية الأوروبية التي وافقت الجمعة على استخدامه في الاتحاد الأوروبي لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، من دون تحديد سقف عمريّ.

وأكد وزير الصحة الألماني التوجه نحو "تطبيق" قرار الخبراء الألمان.

وأضاف أنّ لقاح المختبر البريطاني يمكن استخدامه كأولوية لتحصين الشباب، وخصوصا "مقدمّي الرعاية الصحية".

ويرتقب أن تمنح السلطات الألمانية المختصة الترخيص الرسمي مطلع الأسبوع المقبل.

وهذا اللقاح الذي طوّرته استرازينيكا بالتعاون مع جامعة اكسفورد يعدّ ثالث لقاح ضد كورونا تتيح وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه، بعد لقاحي فايزر/بايونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر وموديرنا في 6 كانون الثاني/يناير.

وصدرت رخصة استخدامه أوروبياً في خضم الجدل حول تأخر المختبر البريطاني في تسليم شحنات لدول التكتل الأوروبي.

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اجتماع الاثنين بين السلطات والمصنّعين حول هذه المسألة.

ورغم التأخير، أكد ينس شبان السبت أنّه ما زال يتوقع تسلّم "خمسة ملايين جرعة إضافية بحلول 22 شباط/فبراير"، في عدد يشمل جرعات اللقاحات الثلاثة.

وذكر معهد روبرت كوخ الصحي أنّه حتى الجمعة، تلقت نسبة 2,2% من سكان ألمانيا جرعة لقاح واحدة على الأقل، ما يعني 1,855,457 شخصا.

© 2021 AFP