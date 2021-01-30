بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يثأر من الفريق الوحيد الذي اسقطه في 2020

اندرياس غيبيرت تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضد هوفنهايم في الدوري الالماني لكرة القدم في 30 كانون الثاني/يناير 2021

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ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب)

ثأر بايرن ميونيخ من الفريق الذي ألحق به الخسارة الوحيدة في العام 2020 في جميع المسابقات وبالنتيجة ذاتها، عندما أسقط ضيفه هوفنهايم 4-1 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم السبت ليبتعد بفارق عشر نقاط موقتًا في الصدارة.

وسجل جيروم بواتينغ (32)، توماس مولر (43)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (57) وسيرج غنابري (63) أهداف أصحاب الارض فيما أحرز الكرواتي أندري كراماريتش هدف الضيوف الوحيد (44).

ورفع العملاق البافاري بفوزه الرابع تواليًا في البوندسليغا رصيده الى 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن لايبزيغ الفائز بهدف نظيف على ضيفه باير ليفركوزن الذي تراجع الى المركز الرابع.

ودخل بطل اوروبا الى المواجهة متطلعًا للثأر بعدما ألحق به هوفنهايم الهزيمة الوحيدة في 2020 في جميع المسابقات كانت في المرحلة الثانية من الموسم الحالي بنتيجة 4-1 في ايلول/سبتمبر الفائت.

وخاض فريق المدرب هانزي فليك المباراة بغياب لاعبيه ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيس لاصابتهما بفيروس كورونا.

وقال فليك "نتيجة 4-1 جيدة جدًا لنا. لقد فزنا بمبارياتنا الاربع الاخيرة، هذا هو مستوانا"، علمًا ان بايرن ودع مسابقة الكأس لهذا الموسم بشكل مفاجئ من الدور الثاني في وقت سابق من هذا الشهر.

كما كشف البوسني حسن صالحميدزيتيش المدير الرياضي لبايرن بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" ان الفريق مهتم بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي دايو اوباميكانو من لايبزيغ، وقال "نحن نتناقش معه، لقد التقينا بوكيله وأجرينا مناقشات جيدة وعلى صعيد محترف".

وزج فليك بالاسباني مارك روكا بدلا من غوريتسكا أحد أهم عناصر بايرن ميونيخ بعدما بدأ أساسياً في 12 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وافتتح ألابا التسجيل لبطل المانيا في المواسم الثمانية الاخيرة عندما تابع برأسه ركنية من يوشوا كيميتش في اعلى الزاوية اليمنى (32).

وضاعف العملاق البافاري تقدمه عندما مرر مولر كرة الى ليفاندوفسكي الذي كسر مصيدة التسلل فتوغل الى داخل المنطقة وتلاعب بالدفاع ومرر مجددًا الى مولر الى خارج المنطقة سددها بيسراه قوية على يسار الحارس (43).

إلا ان سرعان ما قلص هوفنهايم الفارق عندما رفع التوغولي ايلاس بيبو كرة متقنة عن الرواق الايمن الى كراماريتش غير المراقب جيدًا تابعها "على الطاير" في المرمى (44).

ودخل هوفنهايم المباراة بقوة في الشوط الثاني وكاد أن يعادل النتيجة عندما رفع سيباستيان رودي كرة الى داخل المنطقة تابعها النمسوي كريستوف باومغارتنر فوق العارضة (48).

وعزز بايرن تقدمه عبر هدافه وأفضل لاعب في العالم عام 2020 ليفاندوفسكي عندما مرر الفرنسي كينغسلي كومان عرضية شتتها المدافع النمسوي ستيفان بوخ خاطئة لترتطم بحارسه اوليفر باومان وتتهيأ امام البولندي على باب المرمى (57)، ليرفع رصيده الى 24 هدفًا في الدوري هذا الموسم ويبقى على المسار الصحيح لمعادلة او تخطي الرقم القياسي لعدد الاهداف المسجلة في البوندسليغا في موسم واحد والذي يحمله اسطورة بايرن غيرد مولر (40 هدفا في موسم 1971-1972).

وسجل بايرن الرابع عندما مرر كومان الكرة الى غنابري غير المراقب داخل المنطقة سددها زاحفة في المرمى (63).

وظن بايرن انه حقق الهدف الخامس عندما توغل لورا سانيه، بديل غنابري، الى المنطقة ومرر الكرة الى الظهير الفرنسي بنجامان بافار سددها قوية في المرمى الا ان الهدف الغي بداعي تسلل على الالماني (70).

- لايبزيع يعود الى الانتصارات -

وعاقب بايرن لاعبه الفرنسي كورانتان توليسو لخرقه بروتوكولات فيروس كورونا واستبعده عن المباراة بعدما خرج لرسم وشم على جسمه.

وقال مدير بايرن كارل-هاينتس رومنيغيه إن لاعب الوسط "خرق إرشاداتنا .... وهو امر مزعج جدًا وغير مسموح به".

وظهر توليسو في فيديو وهو يرسم وشمًا على ساعده في حين لم يكن يرتدي القناع الواقي، علمًا ان متاجر رسم الوشوم مغلقة في المانيا بسبب قيود الجائحة.

واكد النادي ان الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 حصل على "غرامة مالية قاسية".

وعاد لايبزيغ الى سكة الانتصارات بفوز مهم على ضيفه باير ليفركوزن الذي تراجع الى المركز الثالث لصالح اينتراخت فرانكفورت الفائز في وقت سابق على هرتا برلين 3-1.

ويدين لايبزيغ بالفوز للمهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 51 في مباراة لم تشهد الكثير من الفرص باستثناء دقائقها الاخيرة.

وكان فريق المدرب يوليان ناغسلمان سقط في المرحلة السابقة بنتيجة 3-2 خارج ارضه على يد ماينتس حين مني بالخسارة الثالثة في البوندسليغا هذا الموسم.

ويستعد لايبزيغ الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي من دوري ابطال اوروبا، لملاقاة ليفربول الانكليزي في الدور ثمن النهائي من نسخة هذا العام في شباط/فبراير المقبل.

- فوز أول لدورتموند في اربع مباريات -

وفي دوتموند، عوّض بوروسيا تأخره بهدف الى فوز بنتيجة 3-1 على ضيفه أوغسبورغ ليعود الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي.

وافتتح أندري هان التسجيل للضيوف (10) قبل أن يهدر النجم النروجي الشاب ارلينغ هالاند ركلة جزاء عندما ارتدت كرته بالقائم (26).

الا ان فريق المدرب ايدين تيرزيك عوّض عبر الدنماركي توماس ديلايني (26)، الانكليزي جايدون سانشو (63)، وهدف عكسي من فيليكس اودوكاي (75).

وهذا الفوز الاول لدورتموند بعد ثلاث مباريات تواليًا من دون انتصار في الدوري ليرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز الخامس.

وصعد اينتراخت فرانكفورت الى المركز الثالث بفوز متأخر على ضيفه هرتا برلين بنتيجة 3-1.

وتقدم الضيوف عبر البولندي كريستوف بيونتيك (66) قبل ان يرد اصحاب الارض عبر البرتغالي اندريه سيلفا (67) والنمسوي مارتين هينتيريغير (84) قبل ان يحسم البرتغالي الفوز بركلة جزاء (90+5).

وفرّط بوروسيا مونشنغلادباخ بالارتقاء الى المركز الثالث بتعادله 1-1 مع مضيفه اونيون برلين.

وتجمد رصيد غلادباخ عند 32 نقطة في المركز السابع.

كما تعادل فيردر بريمن 1-1 مع ضيفه شالكه.

© 2021 AFP