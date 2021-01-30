بطولة إسبانيا: إشبيلية الى المركز الثالث موقتا

لاعبو اشبيلية يحتفلون بهدف جوان جوردان (وسط) في مرمى ايبار، ايبار في 30 كانون الثاني/يناير 2021

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مدريد (أ ف ب)

واصل إشبيلية عروضه القوية وبات ثالثًا موقتًا، وذلك بفوز على مضيفه إيبار 2-صفر السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب خولن لوبيتيغي اللقاء على خلفية أربعة انتصارات متتالية في الدوري والكأس منذ خسارته الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر في 12 الشهر الحالي في مباراة مؤجلة من المرحلة الافتتاحية، وذلك بفضل تألق المغربي يوسف النصيري بشكل خاص، إذ سجل 12 هدفا في الدوري وتصدر الترتيب مشاركة مع المهاجم الأوروغوياني الجديد لأتلتيكو لويس سواريس.

ورغم أنه لم يسجل السبت ضد إيبار الذي أسقط النادي الأندلسي 3-2 حين زاره الأخير الموسم الماضي، إلا أن النصيري لعب دورا هاما في هذا الفوز بانتزاعه ركلة جزاء احتسبت ضد بدرو بيغاس بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ونفذها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (26).

وفي الشوط الثاني، وجه جوان جوردان الضربة القاضية للمضيف الباسكي بتسجيله الهدف الثاني إثر تمريرة من أليكس فيدال (55)، مؤكدا الفوز الثاني عشر لإشبيلية هذا الموسم، فرفع رصيده الى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف ريال مدريد الثاني وحامل اللقب الذي يتواجه لاحقا مع ضيفه ليفانتي، واثنتين أمام برشلونة الذي يتواجه الأحد مع أتلتيك بلباو في لقاء ثأري بعد أن فاز عليه الأخير في نهائي الكأس السوبر المحلية 3-2 بعد التمديد.

© 2021 AFP