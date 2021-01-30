بطولة إنكلترا: لينغارد إلى وست هام على سبيل الإعارة

اولي سكارف تصوير مشترك/ا ف ب

انضم لينغارد إلى وست هام قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

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لندن (أ ف ب)

تعاقد نادي وست هام الإنكليزي مع مهاجم مانشستر يونايتد جيسي لينغارد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

لم ينجح لينغارد بفرض نفسه في تشكيلة المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير ولم يخض أي مباراة على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم.

وعمل اللاعب البالغ 28 عاما سابقا مع مدرب وست هام الاسكتلندي دايفيد مويز عندما استلم الاخير تدريب يونايتد.

قال لينغارد لقناة نادي شرق لندن "أنا متحمس. هذا فصل جديد في حياتي".

تابع "لا شيء مضمونا لكني هنا لاعمل بجهد واساعد الفريق بخبرتي".

وأقرّ ان علاقته بمويز ولاعب الوسط ديكلان رايس الذي يعرفه من المنتخب الوطني ساهمت بانضمامه الى وست هام.

ويأمل في العودة الى المباريات مع الفريق الذي يحتل المركز الخامس راهنا في الدوري "كان هناك عدة اندية، لكن هذا النادي يسير بالاتجاه الصحيح. وانا جاهز للمساعدة".

وجاء انتقال لينغارد إلى وست هام بعد قدوم الجزائري سعيد بن رحمة بصفقة دائمة إلى وست هام الجمعة.

ووقع الجزائري عقدا حتى 2026 في صفقة مقدرة بـ25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار أميركي) زائد 5 ملايين جنيه مكافآت.

وكان اللاعب البالغ 25 عاما انضم على سبيل الاعارة من برنتفورد في تشرين الاول/اكتوبر.

© 2021 AFP