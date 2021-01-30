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كأس ليبرتادوريس: بالميراس يتوج للمرة الثانية بهدف قاتل ضد سانتوس

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البرازيلي برينو لوبيش يحتفل بهدفه في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع مع بالميراس ضد سانتوس على ملعب ماراكانا في نهائي كوبا ليبرتادوريس في 30 كانون الثاني/يناير 2021
البرازيلي برينو لوبيش يحتفل بهدفه في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع مع بالميراس ضد سانتوس على ملعب ماراكانا في نهائي كوبا ليبرتادوريس في 30 كانون الثاني/يناير 2021 سيلفيا ايسكييردو تصوير مشترك/ا ف ب
2 دقائق
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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

توج بالميراس البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، الموازية لدوري الأبطال في القارة الأوروبية، للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على مواطنه سانتوس بهدف قاتل 1-صفر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع السبت على ملعب "ماراكانا" في ريو خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا.

ويدين بالميراس بحسمه النهائي البرازيلي البحت الأول منذ 2006 والفوز بلقبه الثاني بعد 1999 حين فاز على ديبورتيفو كالي الكولومبي بركلات الترجيح، الى البديل بيرنو لوبيش الذي دخل في الدقيقة 85 ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية إثر عرضية من روني.

وحرم بالميراس خصمه المحلي سانتوس من نيل لقبه الرابع بعد 1962 و1963 مع الجوهرة بيليه و2011 مع نجم باريس سان جرمان الحالي نيمار.

وللمرة الثالثة في أربع سنوات، توّج فريق برازيلي بعد غريميو في 2017 وفلامنغو في 2019.

وهذا النهائي البرازيلي الثالث في المسابقة بعد فوز ساو باولو على أتلتيكو باراناينسي في 2005 وانترناسيونال على ساو باولو في العام التالي.

© 2021 AFP

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