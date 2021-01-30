كومان يؤكد عودة إريك غارسيا إلى برشلونة "الموسم المقبل"

بول اليس تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

مدافع مانشستر سيتي إريك غارسيا (يمين) في مواجهة بورتو البرتغالي في تشرين الاول/اكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أعلن المدرب الهولندي لبرشلونة الاسباني رونالد كومان السبت ان قلب الدفاع الشاب إريك غارسيا سيعود إلى صفوف فريقه الموسم المقبل، قادما من مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

قال كومان في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع أتلتيك بلباو في المرحلة 21 من الدوري الاسباني "تناقشت مع بيب (غوراديولا، مدرب سيتي) لتهنئته بعيده الخمسين (18 كانون الثاني/يناير)، لكننا لم نتحدث عن إريك غارسيا لأن ذلك ليس من مهامي".

تابع كومان "نعرف انه سيأتي بالتأكيد الموسم المقبل. إذا لم يحصل ذلك في كانون الثاني/يناير سنقبل بذلك ونمضي قدما".

وتدير برشلونة راهنا لجنة موقتة بعد استقالة رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو، فيما تأجلت الانتخابات الرئاسية إلى7 آذار/مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب الصحف الكاتالونية، لم يمنح المرشحون الثلاثة (جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريتشا) الضوء الاخضر لجلب قلب الدفاع الشاب الشتاء الحالي، فيما يجتاز النادي مرحلة دقيقة من الناحية المالية. وكان غارسيا (20 عاما)، أحد مواهب اكاديمية "لا ماسيا"، قد ترك برشلونة في عمر صغير منتقلا الى سيتي في 2017.

© 2021 AFP