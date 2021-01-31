أوساكا مصممة على خوض الأولمبياد على أرضها

ديفيد غراي ا ف ب

اليابانية ناومي اوساكا خلال تمارينها في ملبورن في 31 كانون الثاني/يناير 2021

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ملبورن (أ ف ب)

أكّدت نجمة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا الاحد تصميمها على المشاركة في أولمبياد طوكيو على أرضها، على غرار النجمين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والاسباني رافايل نادال، برغم الاعتراضات المتزايدة على اقامته بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

قالت أوساكا حاملة لقب 3 بطولات كبرى انها جاهزة "للبقاء في الغرفة اسبوعين لخوض الالعاب الاولمبية"، من بينها حفل الافتتاح في 23 تموز/يوليو، وذلك في مؤتمر صحافي في ملبورن الاحد، قبل اسبوع من انطلاق بطولة استراليا المفتوحة.

وفيما عبّرت عن خشيتها من نتيجة استطلاع أظهر رغبة 80% من اليابانيين بالالغاء او التأجيل، اضافت اوساكا "اخشى على السلامة العامة بعد أن تفتح البلاد".

وفيما تحاول اليابان تقليص عدد الاصابات من خلال اغلاق الحدود تقريبا أمام كل الاجانب، تابعت "الجميع يصل جوّا من مناطق مختلفة. أرغب أن يشعر الجمهور بالأمان... غبت عن الالعاب الاخيرة. اللعب في طوكيو سيكون مميزا بالنسبة الي".

من جهته، عبّر الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا عن رغبته بخوض الاولمبياد "يتعين علينا اتباع تعليمات الاختصاصيين".

لكن بحسب الاسباني، سيكون الحجر الصحي الاجباري قبل الاولمبياد صعبا للتعامل معه في روزنامته "قد يكون ذلك صعبا في برنامجنا".

كما أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا وحامل برونزية العاب بكين 2008 رغبته اللعب في طوكو "آمل في اقامتها حقا".

قال اللاعب الذي شارك 3 مران في الاولمبياد "يشرفني" تمثيل صربيا في "أكثر الاحداث الرياضية عراقة".

ووصفت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة تاسعة عالميا وحاملة برونزية ريو 2016 الالعاب بانها "خامس بطولة غراندسلام".

قالت "آمل حقا في اقامة الالعاب. بالنسبة لي الالعاب الاولمبية هامة جدا".

أما الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالميا والتي شاركت في اولمبياد لندن 2012 ثم غابت عن نسخة ريو 2016 تخوفا من فيروس زيكا، فرأت ان الاولمبياد أولوية لها هذه السنة في سعيها لاحراز ميدالية أولى "هدفي الأساس احراز ميدالية في الاولمبياد، أن أذهب الى هناك وانافس على أعلى مستوى".

© 2021 AFP