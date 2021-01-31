الجيش الاسرائيلي يعلن قتل فلسطيني بعد محاولته تنفيذ هجوم بسكين في الضفة الغربية

مناحيم كاهانا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مستوطنة هار جيلو في الضفة الغربية المحتلة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينياً الأحد بعد محاولته تنفيذ هجوم بسكين في منطقة غوش عتصيون الكتلة الاستيطانية التي تقع بين مدينتي القدس وبيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن "هجوما بسكين وقع عند مفرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم وتم تحييد منفذ الهجوم".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي بعد ذلك إنه "مات".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967. ويعيش حوالى 475 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية في مستوطنات يعتبرها الجزء الأكبر من الأسرة الدولية غير شرعية، إلى جانب حوالى 2,8 مليون فلسطيني.

© 2021 AFP