بطولة إنكلترا: الفوز الأول لتشلسي في حقبة توخل

جاستن تاليس تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

أحرز المدرب الألماني توماس توخل فوزه الأول مع نادي تشلسي بعد حلوله بدلاً من المدرب فرانك لامبارد، على حساب ضيفه بيرنلي 2-صفر، الأحد في المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

واستقدم نادي غرب لندن الأسبوع الماضي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي المقال من منصبه للحلول بدلاً من لامبارد المقال أيضا لسوء النتائج، في محاولة من الفريق المملوك من الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش لإعادته إلى سكة التأهل نحو دوري ابطال أوروبا.

وفيما انتهت مباراة توخل الأولى بتعادل سلبي ضد ولفرهامبتون منتصف الأسبوع في ملعب ستامفورد بريدج، بدأ بيرنلي خصماً صعباً قبل أن ينحني أمام هجمات الفريق الأزرق.

وسيطر لاعبو توخل على المواجهة حارمين بيرنلي من الحصول على أكثر من فرصة واحدة طوال اللقاء.

ورفعت النتيجة ترتيب تشلسي إلى المركز السابع موقتاً، بفارق 4 نقاط عن ليفربول الرابع وحامل اللقب الذي يحل في وقت لاحق على وست هام.

وبعد بداية جيدة من بيرنلي دون الوصول إلى مرمى الحارس السنغالي إدوار مندي، أنهى تشلسي الشوط الأول متقدماً بهدف من داخل المنطقة للظهير الاسباني المخضرم سيزار اسبيليكويتا، بعد تمريرة مقشرة من كالوم هادسون-أودوي (40).

وبعد سيطرة متكررة لتشلسي، ترك الظهير العائد من النسيان الاسباني ماركوس ألونسو بصمته عندما هيأ الكرة لنفسه بروعة بعد تمريرة من الأميركي كريستيان بوليشيتش واطلقها صاروخية في قلب الشباك هدفا ثانيا (84).

© 2021 AFP