بطولة إيطاليا: لاتسيو يواصل انتصاراته ويطيح بأتالانتا في عقر داره

ميغل ميدينا ا ف ب/ا ف ب

لاعبو لاتسيو يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى مضيفهم اتالانتا (3-1) في الدوري الايطالي في 31 كانون الثاني/يناير 2021.

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روما (أ ف ب)

واصل لاتسيو انتصاراته المتتالية وصعد الى المركز الرابع مؤقتا عندما أطاح بمضيفه اتالانتا 3-1 الاحد في عقر داره في برغامو في المرحلة العشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو بهدفين سجلهما المونتينيغري ادم ماروسيتش بتسديدة قوية من خارج المنطقة اثر تمريرة من المدافع الروماني شتيفان رادو (3) والارجنتيني خواكين كوريا عندما تلقى كرة رأسية من الهداف تشيرو ايموبيلي خلف الدفاع فانطلق من منتصف الملعب فتوغل وراوغ الحارس بيرلويجي غوليني قبل ان يتابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (51).

وقلص اتالانتا الفارق بواسطة الكرواتي ماريو باساليتش عندما استغل كرة مرتدة من القائم الايسر للحارس الاسباني بيبي رينا اثر تسديدة من مسافةق ريبة للدولي الكولومبي لويس موريال (79)، لكن فيدات موريكي من كوسوفو اعاده الى سابق عهده بعد ثلاث دقائق بتسجيله الهدف الثالث لفريق العاصمة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من البرازيلي اندرياس بيريرا فتابعها داخل المرمى الخالي.

وثأر لاتسيو لخروجه على يد أتالانتا بالذات من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية عندما خسر أمامه 2-3 الاربعاء على الملعب ذاته، عندما أكمل اتالانتا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو (53)، كما أهدر له البديل الدولي الكولومبي دوفان ساباتا ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وهو الفوز الخامس على التوالي للاتسيو الذي لم يخسر في مبارياته الست الاخيرة في الكالشيو، فرفع رصيده الى 37 نقطة بفارق الاهداف امام جاره روما الذي يستضيف فيرونا لاحقا، وبفارق نقطة واحدة امام اتالانتا الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتراجع الى المركز السادس.

وبات اتالانتا مهددا بالتراجع الى المركز السابع في حال فوز نابولي على ضيفه بارما لاحقا.

وعمق جنوى جراح مضيفه كروتوني صاحب المركز الاخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ماتيا ديسترو (24 و50) والالماني لينارت تشيبورا (29).

وتعادل كالياري مع ساسوولو بهدف للبرازيلي جواو بيدرو غالفاو (75) مقابل هدف للفرنسي جيريمي بوغا (90+4).

وعاد أودينيزي الى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه سبيتسيا بهدف وحيد سجله الارجنتيني رودريغو دي بول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وطرد دي بول في الدقيقة 76 لتلقيه الانذار الثاني، كما طرد لاعب وسط سبيتسيا ريكاردو سابونارا في الدقيقة 86 للانذار الثاني ايضا.

وهو الفوز الخامس لاودينيزي هذا الموسم والاول منذ تغلبه على مضيفه تورينو 3-2 في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

© 2021 AFP