بطولة إيطاليا: مرتنس يعود إلى بلجيكا لعلاج كاحله

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ارشيف

سجل مرتنس 5 اهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم

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ميلانو (أ ف ب)

عاد الهداف التاريخي لنادي نابولي الإيطالي دريس مرتنس إلى بلده بلجيكا للخضوع لعلاج في كاحله، بحسب ما أكد النادي الجنوبي في بيان السبت.

وعرج اللاعب البالغ 33 عاما خلال خسارة فريقه ضد إنتر صفر-1 الشهر الماضي بعد تعرضه لاصابة بكاحله الايسر.

عاد اللاعب الدولي إلى الملاعب في منتصف كانون الثاني/يناير، لكن الآلام بقيت ولم يتمكن من انهاء ربع نهائي الكأس هذا الاسبوع ضد سبيتسيا (4-2) بعد دخوله بديلا بعد الاستراحة.

قال النادي "عاد مرتنس إلى بلجيكا للخضوع لجلسات علاج فيزيائي لكاحله الايسر".

وسيعود إلى المركز الطبي حيث خضع للعلاج الشهر الماضي بحسب ما اضاف النادي.

وسجل مرتنس 130 هدفا لنابولي منذ انضمامه من ايندهوفن الهولندي في عام 2013، من بينها 5 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

© 2021 AFP