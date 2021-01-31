تيباس يتهم إنفانتينو بدعم مشروع الدوري السوبر الأوروبي

رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2020 في مدريد

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مدريد (أ ف ب)

أعاد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس التأكيد ان الدوري السوبر الأوروبي الذي تسعى عدة أندية لاطلاقه سيشكّل "خرابا لكرة القدم" وحثّ رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو على "توضيح موقفه" حول المشروع وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس وصحيفة "ذا صن".

وكان الاتحاد الدولي (فيفا) أكد في 21 كانون الثاني/يناير أنه لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبي، مشيراً إلى أن اللاعبين يواجهون خطر الاستبعاد عن كأس العالم في حال مشاركتهم في صفوف أنديتهم.

سؤال: أين أصبح مشروع الدوري السوبر الأوروبي؟ من يقف وراء هكذا مشروع؟

جواب: "هو اقتراح سري جدا، المعلومات الوحيدة المتوافرة لنا تأتينا من الصحف، إلا عندما تحدث عنه رئيس برشلونة (السابق جوزيب ماريا بارتوميو) والمح رئيس ريال مدريد (فلورنتينو بيريس) شيئا ما خلال الجمعية العمومية لسوسيوس (المشجعين-المساهمين). من يقف وراء هذا المشروع؟ لا أحب تسمية أندية، ناهيك عن ريال مدريد، ثم مالك مانشستر يونايتد ومالك ليفربول (انكلترا) في ايطاليا ميلان مع إيفان غازيديس. هذه المعلومات التي نمتلكها. يقومون باشياء سيئة والا لما كانت سرية".

س: من أيضا؟ أكدت تقارير في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان الاتحاد الدولي يدعم المشروع، لكنه خرج عن غموضه الاسبوع الماضي بمعارضته علنا...

ج: "يجب التمييز بين فيفا كمنظمة وجاني إنفانتينو. عندما تطرّق فيفا علنا لهذا المشروع كمنظمة أعلنوا معارضتهم. لكني اعتقد أن جاني إنفانتينو، كرئيس لهذه المنظمة، يجب أن يوضح موقفه حول هذا المشروع. لانه في الواقع، شارك في اجتماعات، عمل وشجّع انشاء الدوري السوبر. في التوثيق الذي نملكه عن الدوري السوبر هناك ذكر لـ"دبليو 01" وهو اسم رمزي واضح بالنسبة للسيد إنفانتينو. أعتقد انه يجب أن يوضح موقفه بشكل عاجل، علنا وشخصيا، وأن يشرح سبب حضوره بعض الاجتماعات وتشجيعه هذا المشروع في بعض الفترات".

س: ماذا تقصد بانه قد "شجّع"؟

ج: "ليس ضد. اعتقدَ ان المشروع جيد. (في وثائق الدوري السوبر) تم الاحتفاظ بمواعيد كأس العالم للأندية وهي مسابقة عزيزة على قلي إنفانتينو".

س: هذا ادعاء خطير...

ج: "إذا نفى هذا الامر واستطاع اثباته ساقدّم اعتذاري. إذا استبعد هذا للاحتمال إلى الأبد سنبدأ في تصديقه. بالنسبة لي شخصيا، لدي شكوك".

س: هل تخشى أن يقضي هذا الدوري السوبر على صناعة كرة القدم في أوروبا؟

ج: "سيكسب حاملو الحقوق أكثر على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط سيكون خرابا لكرة القدم ولهم أيضا. هذا المشروع يفيد الأندية التي يملكها الأميركيون حيث لديهم نماذج بطولات مغلقة، لان الوحيدين الذين يربحون الآن هم الاندية التي لديها شركات مساهمة. لكن هذا يدمّر توازن نظام كرة القدم الأوروبية. سيقتل مشروع الدوري السوبر دوري الأبطال الحالي. هذا ما يبحثون عنه، من أجل توزيع كل إيرادات دوري الابطال لاحقا".

س: ماذا ستكون خسائر الدوريات؟

ج: "أجرينا دراسة قبل سنتين، عندما أرادوا اصلاح دوري الابطال. لبطولة مثل الدوري الإسباني، مع كل الصناعة التي تولّدها، كانت الخسائر في الإيرادات ستبلغ نحو 1,6 مليار يورو وتهبط قيمة الأندية 1,8 مليار يورو. والأندية الـ14 التي لا تشارك في هذه المسابقة قد تخسر بحدود 3 مليار يورو".

س: متى سيتمّ اطلاق مشروع الدوري السوبر؟

ج: "بحسب الوثائق التي أملكها، سيعلن عنه في شباط/فبراير. يريدن انهاء بيع الحقوق في آذار/مارس والانطلاق في 2022. يمكنهم عرض الاشياء على الورق والتفكير فيها، لكن هذه التوقعات مخطئة. لا يجب نسيان أن تلك الاندية تشارك في مسابقات الاتحاد الاوروبي الذي باع حقوقه حتى العام 2024".

© 2021 AFP