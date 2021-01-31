محتجون يعطلون العمل في مركز للتلقيح ضد كورونا في مدينة لوس أنجليس الأميركية

باتريك فالون اف ب

لقاحات في مركز "كيندرين كوميونيتي هيلث" في مدينة لوس أنجليس الأميركية في 25 كانون الثاني/يناير 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

عطل محتجون لفترة وجيزة العمل في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في ملعب "دودجر ستاديوم" في مدينة لوس أنجليس، أحد أكبر مراكز التلقيح في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية السبت.

وظهر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص متجمعين أمام مدخل المركز وهم يرفعون لافتات تطالب بإنهاء عمليات الإغلاق ويروجون لنظريات مؤامرة مناهضة للتلقيح.

وكتب ميكيل جوليت أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تغريدة على تويتر "يبدو أن هناك حوالى ثلاثين متظاهرا فقط وسبب إغلاق المنشأة بأكملها ليس واضحا".

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن مسؤولين في إدارة الإطفاء أن المسؤولين أغلقوا الموقع لمدة ساعة تقريبا، على الرغم من أن قسم شرطة لوس أنجليس أصرت لاحقا على أن الموقع لم يتم إغلاقه وأنه سيتم توزيع جميع اللقاحات.

ويشكل الحادث أحدث تحد لتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات في العالم.

وأصيب أكثر من 26 مليون شخص بالفيروس توفي منهم 439 ألفا في البلاد منذ بداية الوباء، حسب أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز السبت.

وتعهد الرئيس جو بايدن بتطعيم مئة مليون شخص في الأيام المئة الأولى من ولايته. لكن هذه الحملة كانت قد بدأت ببطء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتقوم منطقة لوس أنجليس التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الشتاء حاليا بتلقيح العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وحتى أفراد تلك المجموعات يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على مواعيد للحصول على لقاح نظرا لقلة عدد الجرعات المتوفرة من فايزر/يبايونتيط وموديرنا.

© 2021 AFP