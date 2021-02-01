إيران تعلن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ ناقل لقمر اصطناعي

- وزارة الدفاع الإيرانية/ا ف ب

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية في الأول من شباط/فبراير 2021، تظهر تجربة إطلاق صاروخ "ذو الفقار" الناقل للأقمار الاصطناعية.

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طهران (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مخصص لحمل قمر اصطناعي، ومزود بتقنية "أقوى" محرك عامل بالوقود الصلب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإثنين.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في الوزارة أحمد حسيني، إطلاق "صاروخ ذو الجناح" لأول مرة "على صعيد الفضاء الخارجي في البلاد لأغراض بحثية، وهو مزوّد بتقنية أقوى محرك يعمل على الوقود الصلب".

وأوضح أن الصاروخ الناقل يتألف من "ثلاث مراحل، مرحلتان باستخدام الوقود الصلب ومرحلة واحدة للدفع بواسطة الوقود السائل"، وهو قادر على "حمل قمر صناعي يزن 220 كلغ الى مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض".

وعرض التلفزيون لقطات أظهرت انطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية منبسطة، من دون أن يحدد مكان وزمان التجربة.

وأشارت وكالة "مهر" للأنباء الى أن التجربة تمت من محافظة سمنان (وسط) التي تضم المركز الفضائي الإيراني.

ويأتي إعلان التجربة بعد أشهر من تأكيد الحرس الثوري في نيسان/أبريل الماضي، أنه أطلق بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري حمل اسم "نور 1"، وحمله صاروخ "قاصد" الى المدار على ارتفاع 425 كلم.

وأتت تلك العملية بعد إطلاق قمر اصطناعي فشلت عملية وضعه في المدار في التاسع من شباط/فبراير 2020.

وغالبا ما تلقى هذه النشاطات إدانة دول غربية لا سيما منها الولايات المتحدة، على خلفية اتهامها لإيران بالعمل على تعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية من خلال إطلاق أقمار اصطناعية الى الفضاء.

من جهتها، تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برامج الأقمار الاصطناعية هي "حق" لها، ومخصصة لغايات مدنية وبحثية، وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

© 2021 AFP