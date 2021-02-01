الدوري الاميركي للمحترفين: ناغتس يوقف سلسلة انتصارات جاز

لاعب واشنطن ويزاردز برادلي بيل (وسط) يحاول اختراق دفاع بروكلين نتس خلال مواجهة الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. الاول من شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

اوقف دنفر ناغتس سلسلة من 11 فوزا تواليا (الاطول هذا الموسم) ليوتا جاز بالفوز عليه 128-117 ضمن دوري كر السلة الاميركي للمحترفين.

وضرب نجم ناغتس الصربي نيكولا يوغيتش بقوة بتسجيله 47 نقطة بينها 22 في الربع الاول رفعها الى 33 في نهاية الشوط الاول واضاف 12 متابعة ليحقق "الدبل دبل" العشرين هذا الموسم.

ونوه يوكتش نجم المباراة بلا منازع بفوز فريقه بقوله "في الوقت الحالي، يعتبر جاز افضل فريق في الدوري، يلعبون بشكل مدهش ويسددون بشكل رائع وحققوا 11 فوزا تواليا، وبالتالي فالفوز جيد جدا لنا".

ومنذ البداية تقدم ناغتس بفارق كبير وصل الى 28 نقطة في الشوط الاول باعتماده بنسبة كبيرة على الرميات الثلاثية ونجح في تسجيل 8 منها في محاولته ال8 الاولى ثم 15 من اصل 18 في نهاية الشوط الاول.

ونجح جاز في تقليص الفارق الى اقل من 10 نقاط في الربع الثالث لكن الكلمة الاخيرة كانت لناغتس بفضل الاحتياطيين جايمايكل غرين وفاكوندو كامباتزو اللذين سجلا 9 و6 نقاطا تواليا في الربع الاخير ليخرج فريقهما فائزا بفارق 9 نقاط.

وتخطى 7 لاعبين من جاز حاجز العشر نقاط وافضلهم كان بويان بوغدانوفيتش مع 29 نقطة ودونوفان ميتشل مع 13 لكن ذلك لم يبعد شبح الخسارة الاولى له منذ السادس من كانون الثاني/يناير الماضي.

وعاد لوس انجليس كليبرز من فوز صريح على نيويورك نيكس 129-115 بفضل 28 نقطة لنجمه كواهي لينارد.

وبعد ان تقدم كليبرز بفارق مريح خلال مجريات المباراة نجح نيكس في تقليص الفارق الى نقطتين فقط في مطلع الربع الاخير لكن كليبرز رد بتسجيل النقاط التسع التالية ليحسم النتيجة بنسبة كبيرة.

وكان جوليونس راندل افضل مسجل في صفوف الخاسر، صاحب افضل دفاع في الدوري، مع 27 نقطة.

وبهذا الفوز انتزع كليبرز صدارة المنطقة الغربية على حساب يوتا جاز مع سجل هو الافضل في الدوري حتى الان اذ يتضمن 16 انتصارات و5 هزائم.

وحقق واشنطن ويزاردز فوزا مثيرا على بروكلين نتس 149-146.

وكانت المواجهة بين افض هدافين هذا الموسم في الدوري: برادلي بيل في صفوف ويزادرز وكيفن دورانت مع نتس، فسجل كل منهما 37 نقطة لكن الاول سجل حاسمة منحت التقدم لفريقه 146-144 قبل نهاية المباراة ب8 ثوان. بيد ان راسل وستبروك تفوق عليهما من خلال تسجيله 41 نقطة نقطة للفائز.

وقلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تخلفه امام انديانا بايسرز ليفوز عليه 119-110 بفضل 27 نقطة لتوبياس خاريس بينها 10 في الربع الاخير.

وفي مباراتين اخريين، فاز مينيسوتا تمبروولفز على كليفلاند كافالييرز 109-104 وتورونتو رابتورز على اورلاندو ماجيك 115-102.

© 2021 AFP