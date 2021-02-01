بطولة إنكلترا: ليفربول يجد ضالته الدفاعية في بن ديفيس قبل اغلاق فترة الانتقالات الشتوية بساعات

نيك بوتس تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب بتحدث الى وسائل الاعلام خلال المباراة ضد توتنهام في الدوري الانكليزي في 28 كانون الثاني/يناير 2021.

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لندن (أ ف ب)

عزز ليفربول أخيرا خياراته الدفاعية بالتعاقد مع بن ديفيس من بريستون نورث أند من الدرجة الثانية قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية للدوري الانكليزي الممتاز في كرة القدم والتي تميزت بالهدوء بسبب معاناة الاندية من أزمة فيروس كورونا وقواعد بريكست الجديدة.

اضطر ليفربول، حامل اللقب، الى دخول سوق الانتقالات الشتوية بسبب معاناته الكبيرة في مركزي قطب الدفاع اثر اصابة الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز والتي ستبعدهما حتى نهاية الموسم بالاضافة الى الاصابات المتكررة للكاميروني جويل ماتيب ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي اعتمد عليه المدرب الالماني يورغن كلوب على غرار لاعب الوسط الاخر القائد جوردان هندرسون، لتعويض الغيابات في مركز قلب الدفاع.

وكان كلوب اعلن منذ أسابيع ان التعاقد مع قطب دفاع سيكون بمثابة دفعة كبيرة بالنسبة لفريقه في ظل تراجع نتائجه وتخليه عن الصدارة حيث يحتل المركز الثالث حاليا بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراة أقل، وحصل المدرب الالماني على مبتغاه في اليوم الاخير من فترة الانتقالات الشتوية بضم بن ديفيس.

واعترف في بيان على الموقع الرسمي للنادي قائلا: "أعتقد أنه من الواضح أنه في فترة انتقالات عادية، دون مشاكل، لن ننظر إلى بريستون في حال كان هناك لاعب يحظى باهتمامنا".

لكنه أكد "ولكن منذ أن رأيناه ومنذ أن أصبح وضعنا أكثر وضوحا ووضوحا - المشاكل التي واجهتنا - عندما رأيناه تحمسنا كثيرا لذلك وفكرنا بأنه مدافع +رائع+".

وتابع "لقد رأينا جودته ونرى مؤهلاته، إنه لاعب كرة قدم جيد حقا، كان قائدا حقيقيا لبريستون، وجيدا في المواجهات الثنائية، وذكيا في اللعب، ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة لأنه لعب في خطوط دفاع مكونة من ثلاثة وأربعة لاعبين".

وخاض ديفيس 145 مباراة مع بريستون، وسجل هدفين منذ بدايته معه في عام 2013.

واعترف ديفيس في بيان للنادي "إنها فرصة كبيرة. من الواضح أنها كانت مفاجأة عندما تم التطرق إليها لأول مرة، ولكن في اللحظة التي تبدأ فيها في أخذ ذلك في الاعتبار، فإن هذه الفرصة التي أتيحت لي لا تصدق".

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يحظى باهتمام سلتيك غلاسكو الاسكتلندي، لكنه اختار الانضمام الى بطل الدوري الانكليزي الموسم الماضي مقابل مبلغ يقدر بأكثر من مليوني يورو بقليل بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

وكان ليفربول يسعى لجلب مدافع يملك خبرة كبيرة، وأوضحت تقارير إعلامية، أنه في طريقه الى التوصل الى اتفاق مع شالكه الالماني للتعاقد مع قطب دفاعه التركي أوزان كاباك على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم مقابل نحو 20 مليون يورو.

واوضحت التقارير الصحافية ان ليفربول كان مهتما ايضا بخدمات الكرواتي دويي كاليتا-كار (مرسيليا الفرنسي) والالماني شكوردان مصطفي (أرسنال).

وفي سوق انتقالات ظلت حكيمة جدا بسبب الازمة الاقتصادية، كان تعاقد تشلسي مع المدرب الالماني توماس توخل لخلافة فرانك لامبارد المقال من منصبه، أبرز الصفقات هذا الشتاء.

نجح أرسنال في التخلص من الراتب الضخم للاعب وسطه الدولي الالماني السابق مسعود أوزيل الذي استبعد عن التشكيلة منذ بداية الموسم، وذلك عندما انتقل التركي الاصل الى صفوف فنربغشة، كما تخلى عن خدمات مدافعه اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس (أولمبياكوس)، بانتظار رحيل مصطفى.

على صعيد الوافدين، حصل آرسنال على خدمات لاعب الوسط الدولي الدنماركي الواعد مارتن أوديغارد على سبيل الاعارة من ريال مدريد.

- نشاط فالنسيا في إسبانيا -

في إسبانيا، كانت الانتقالات نادرة ولم تتجاوز أي صفقة عشرة ملايين يورو، وكان فالنسيا الأكثر نشاطًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث حصل على خدمات لاعبين على سبيل الاعارة هما الإيطالي باتريك كوتروني (ولفرهامبتون الانكليزي) والبرتغالي فيرو (بنفيكا).

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي من ليون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر (1,5 مليون يورو)، مع خيار الشراء بقيمة 33,5 مليون يورو (باستثناء المكافآت).

واستعان المدير الرياضي لاشبيلية مونتشي بخدمات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني السابق "بابو" أليخاندرو غوميس (أتالانتا الايطالي) مقابل 8 او 9 ملايين يورو بحسب الصحافة الاسبانية.

كما حصل خيتافي على خدمات الياباني تاكيفوسا كوبو على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم من ريال مدريد.

وكانت أغلى صفقة هي تعاقد ريال سوسيداد مع مهاجم اشبيلية كارلوس فرنانديس حتى عام 2027 مقابل حوالي 9 ملايين يورو، لتعويض رحيل البرازيلي ويليان جوزيه الى ولفرهامبتون.

- وهرتا برلين في ألمانيا -

أكد هرتا برلين تعاقده مع لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي الدولي سامي خضيرة المتوج مع المانشافت بلقب كأس العالم عام 2014، ومهاجم مرسيليا الفرنسي الدولي الصربي نيمانيا رادونيتش.

وتطرقت وسائل الاعلام الالمانية الاحد الى عودة خضيرة (33 عاما) الى الدوري الالماني من بوابة هرتا برلين في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع يوفنتوس حيث خرج من خطط مدربه الجديد أندريا بيرلو، فيما انضم رادونيتش (24 عاما) على سبيل الاعارة مع إمكانية الشراء.

ويعاني هرتا برلين في الدوري حيث يحتل المركز 15 برصيد 17 نقطة بفارق الاهداف امام أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز 16 الذي يفرض على صاحبه خوض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في البوندسليغا.

وأعار بايرن ميونيخ مهاجمه الهولندي الواعد جوشوا زيركزي (19 عاما) الى بارما الايطالي حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء بقيمة 15 مليون يورو، ومدافعه الاميركي كريس ريتشاردز لكن بدون بند أحقية الشراء الى صفوف هوفنهايم الذي ضم قلب هجوم رين الفرنسي جورجينيو روتيه.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي للعملاق البافاري كارل هاينتس رومينيغه ان مدافعه الدولي النمسوي دافيد الابا سيرحل بنسبة "99,99%"، وأنه يحاول التعاقد مع مدافع لايبزيغ الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو.

وتعاقد لايبزيغ مع الموهبة المجرية الشابة دومينيك تشوبوشلاي (سالزبورغ النمسوي) مقابل 20 مليون يورو، وعاد الهولندي كلاس يان هونتيلار الى شالكه قادما من اياكس امستردام، والصربي لوكا يوفيتش الى اينتراخت فرانكفورت على سبيل الاعارة من ريال مدريد.

- هدوء غير مسبوق في ايطاليا وفرنسا -

شهد اليوم الاخير من فترة الانتقالات في ايطاليا وفرنسا هدوءا غير مسبوق، حيث انتهزت بعض الأندية الفرصة لإجراء تعديلات نهائية على تشكيلاتها، وبعض اللاعبين للعثور على ناد جديد.

كان ذلك حال المدافع دانييلي روغاني الذي فشل في فرض نفسه في صفوف رين الفرنسي منذ انتقاله الى صفوفه في تشرين الاول/أكتوبر على سبيل الإعارة من يوفنتوس. بسبب إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب، حيث خاض 107 دقائق، فضل العودة إلى إيطاليا حيث تمت إعارته إلى كالياري.

وجد أتالانتا بديلا لصانع ألعابه الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس، فضم لاعب الوسط الدولي الأوكراني فيكتور كوفالنكو (شاختار دونيتسك).

وحصل روما على خدمات مدافع دالاس الاميركي براين رينولدز (19 عاما) على سبيل الإعارة مع الزامية الشراء.

وكان مرسيليا الاكثر نشاطا في فرنسا بتعاقده مع البولندي أركاديوش ميليك (نابولي الايطالي) والاسباني بول ليرولا (فيورنتينا الايطالي).

© 2021 AFP