ترامب يوكل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمة عزله

ماندل نغان ا ف ب/ارشيف

صورة التقطت بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2021 تظهر الرئيس الأسبق دونالد ترامب لدى صعوده على متن مروحية مارين وان في البيت الأبيض

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد توكيل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمة عزله التي من المقرر أن تنطلق في 9 شباط/فبراير.

يأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف أن خمسة من محامييه انسحبوا من القضية على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع.

وقال ترامب في بيان إن "محاميي الدفاع الموقرين" ديفيد شون وبروس إل كاستور سيقودان فريق الدفاع.

ويعمل كاستور خصوصاً في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ"محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى".

وسبق أن تعاون شون مع فريق ترامب الدفاعي ويرى كلا الرجلين أن "العزل غير دستوري"، كما أورد البيان.

ويأمل ترامب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن الديموقراطي إلى البيت الأبيض، بدلاً من التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته، كما أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ويفترض أن تنطلق محاكمة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير، في التاسع من شباط/فبراير.

لكن يرجح ألا تتحقق غالبية 67 صوتاً (أي الثلثين) في مجلس الشيوخ اللازمة لمواصلة المحاكمة، وذلك لأن خمسة سناتورات جمهوريين فقط مستعدون للانضمام إلى 50 سناتوراً ديموقراطيا لتأييد جواز الشروع بالمحاكمة.

© 2021 AFP