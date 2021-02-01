سيرينا تعترف بأن تأجيل بطولة استراليا المفتوحة صبَّ في مصلحتها

ديفيد غراي ا ف ب/ا ف ب

الاميركية سيرينا وليامس تحتفل بفوزها على الاسترالية داريا غافريلوفا في دورة يارا فالي كلاسيك في كرة المضرب في ملبورن في الاول من شباط/فبراير 2021.

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ملبورن (أ ف ب)

اعترفت لاعبة كرة المضرب الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس الاثنين بأنها ربما كانت سترغم على الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، لو لم يتم تأجيلها الى مطلع الشهر الجاري بسبب فيروس كورونا، مشيرة الى أن ذلك صبَّ في مصلحتها لانها كانت بحاجة إلى وقت إضافي للتعافي من إصابة في وتر أخيل.

وقالت سيرينا (39 عاما) في مؤتمر صحافي عقب تحقيقها للفوز الأول منذ أيلول/سبتمبر الماضي عندما اضطرت الى الانسحاب من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة، على ملاعب رولان غاروس، بسبب الإصابة: "لم أستطع التدرب بسبب وتر أخيل. كنت بحاجة إلى وقت".

وأضافت المصنفة اولى عالميا سابقا والحادية عشرة حاليا عقب تغلبها 6-1 و6-4 على الاسترالية داريا غافريلوفا المصنفة 451 عالميا في الدور الاول لدورة يارا فالي كلاسيك في ملبورن، أن تأجيل انطلاق البطولة الاسترالية لمدة ثلاثة أسابيع كان "نعمة غير مقصودة".

وتابعت "أعتقد أنني لم أكن لأكون هنا (في ملبورن) لو أقيمت البطولة في موعدها المعتاد" في اشارة الى منتصف كانون الثاني/يناير، بينما ستقام هذا العام من 8 الى 21 شباط/فبراير.

وستحاول سيرينا، المتوجة سبع مرات بلقب بطولة استراليا، مرة أخرى الوصول الى الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والاحتراف والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا)، أنها

وتعرضت سيرينا للإصابة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي ثم انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة قبل الدور الثاني منهية موسمها في 2020.

وتلتقي سيرينا في الدور الثاني مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا المصنفة 137 عالميا والتي كانت ستواجهها في الدور الثاني لرولان غاروس لو لم تتعرض للاصابة في وتر أخيل.

وتدخل دورة يارا فالي كلاسيك ضمن روزنامة رابطة اللاعبات المحترفات من أجل السماح للاعبات اللواتي خضعن للحجر الصحي لمدة 14 يوما لأسباب صحية لدى وصولهن الى استراليا، لخوض بعض المباريات قبل بدء البطولة الكبرى الاولى هذا العام.

وفي دورة أخرى تحت مسمى كأس جيبسلاند، احتاجت الاميركية الواعدة كوكو غوف (16 عاما) الى ساعتين و45 دقيقة للتغلب على السويسرية جيل تيشمان المصنفة 168 عالميا 6-3 و6-7 (6-8) و7-6 (7-5).

وعلقت غوف المصنفة 48 عالميا قائلة "بفضل كل التدريبات التي فرضتها على نفسي خلال فترة توقف الموسم، تمكنت من الفوز في مباراة صعبة من ثلاث مجموعات ولم أشعر بالتعب".

© 2021 AFP