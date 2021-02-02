التظاهرات الطالبية في تركيا تشهد مزيدا من العنف

آدم التان ا ف ب

الشرطة التركية تعتقل نشطاء مؤيدين للتظاهرات الطلابية، في أنقرة في 2 شباط/فبراير 2021

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اسطنبول (أ ف ب)

أطلقت الشرطة التركية الثلاثاء الغاز المسيل للدموع وطاردت محتجين في شارع ضيق باسطنبول في وقت تتصاعد تظاهرات طالبية منذ أسابيع احتجاجا على قرار الرئيس رجب طيب إردوغان تعيين عميد لإحدى الجامعات.

وتشهد تركيا منذ أسابيع تظاهرات في حرم جامعات كبرى احتجاجا على تعيين إردوغان أحد الموالين لحزبه، عميدا لجامعة البوسفور (بوغازيتشي) المرموقة في اسطنبول مطلع العام.

واعتقلت الشرطة 159 طالبا عندما تصدت لتظاهرة كانت تنظم داخل الحرم الجامعي المسيّج ليل الاثنين.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عناصر من الشرطة بلباس مدني وهم يجرون عشرات من الطلاب لدى محاولتهم التظاهر في شارع بوسط العاصمة أنقرة الثلاثاء.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الدروع لتفريق نحو ألف شخص، كان البعض منهم يحملون أعلاما ترمز لمجتمع المثليين دعما للموقوفين، كانوا يحاولون تنظيم تظاهرة في الجانب الآسيوي من إسطنبول في وقت لاحق الثلاثاء.

وقّدر مراسل وكالة فرانس برس أن ما بين 50 إلى 60 شخصا أوقفوا في اسطنبول بحلول مساء الثلاثاء.

وحظرت التظاهرة لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، لكن نواب المعارضة جاؤوا مع ذلك للمشاركة.

واتخذت الأزمة المتعلقة بعميد الجامعة بعدا جديدا عندما قام المتظاهرون بتعليق صورة للكعبة قرب مكتبه، وضع عليها علم قوس قزح وهو رمز مرتبط بمجتمع المثليين، الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو في تغريدة على تويتر السبت إنه جرى اعتقال "أربعة من المثليين المنحرفين" لقيامهم "بالتحريض على الكراهية" على خلفية تعليق الصورة.

واتخذت تويتر خطوة نادرة تمثلت بإخفاء التغريدة بتحذير بأنها تنتهك "قواعد المنصة المتعلقة بالكراهية"، على غرار ما فعلته لتغريدات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل حظره من المنصة الشهر الماضي.

ونشر صويلو تغريدة جديدة الثلاثاء تساءل فيها لماذا يتعين على تركيا "التساهل مع المثليين المنحرفين".

وأخفت تويتر هذه التغريدة أيضا تحت تحذير آخر من "محتوى كراهية" محذرة من أنه ينبغي الضغط مرة أخرى على التغريدة لقراءة ما قال الوزير.

- تخريب -

تذكر التظاهرات الشبابية باحتجاجات 2013 التي تفجرت رفضا لمشروع تدمير متنزه في اسطنبول، قبل أن تمتد إلى أنحاء البلاد لتمثل تهديدا مباشرا لحكم إردوغان.

وكثيرا ما اعتمد الطلاب بشدة على تويتر لإيصال رسائلهم.

وغالبية محطات التلفزيون والصحف التركية خاضعة لسيطرة حلفاء الحكومة، وبالكاد تحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن التظاهرات.

والعلاقة الوثيقة بين المتظاهرين وتويتر تزداد قوة يوميا على ما يبدو.

وتويتر هي احدى المنصات القليلة التي رفضت طلب السلطات التركية تعيين ممثلين محليين لها يمكنهم تطبيق أوامر قضائية بسرعة لإزالة محتويات مثيرة للجدل.

ومنعت تركيا تويتر من الحصول على عائدات الإعلانات الشهر الماضي.

وقد يؤدي الرفض المستمر لتويتر الانصياع إلى مطلب السلطات التركية، إلى تقليص القدرة على الوصول إلى المنصة داخل تركيا في حال نفذ المسؤولون تهديدهم بخفض النطاق الترددي لها بنسبة 90 بالمئة في أيار/مايو.

وقامت منصات رئيسية مثل فيسبوك وتيك توك بتعيين ممثلين محليين لها، ما سيتيح لها تجنب غرامات مستقبلية وتدابير حظر.

وتضاف تغريدات صويلو إلى الضغوط الاجتماعية على مجتمع المثليين في ظل حكم إردوغان المحافظ.

ورغم أن القانون التركي في تاريخ تركيا الحديث يبيح المثلية الجنسية، إلا أن المسيرة السنوية للمثليين في اسطنبول محظورة منذ 2016.

واتهم إردوغان الإثنين المتظاهرين المثليين ب"التخريب".

وقال أمام أنصاره "لن نوجّه إلى المستقبل شباباً من مجتمع الميم بل شباباً يكونون جديرين بتاريخ هذه الأمة المجيد".

ولم يعلق صويلو علنا على قرار تويتر إخفاء تغريداته.

© 2021 AFP