بطولة فرنسا: رحلة محفوفة بالمخاطر لليل وسهلة لليون وسان جرمان للتعويض

دينيس شارليه ا ف ب/ا ف ب

مدرب ليل كريستوف غالتييه خلال المباراة ضد ديجون (1-0) في الدوري الفرنسي في 31 كانون الثاني/يناير 2021.

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باريس (أ ف ب)

يخوض ليل المتصدر رحلة محفوفة بالمخاطر في ضيافة بوردو، وتنتظر ليون الثاني مهمة سهلة امام مضيفه ديجون، فيما يسعى باريس سان جرمان حامل اللقب للتعويض امام ضيفه نيم الاربعاء في المرحلة 23 من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وكان ليل وليون اكبر المستفيدين من المرحلة الثانية والعشرين عندما استغلا جيدا الخسارة الخامسة لسان جرمان هذا الموسم والاولى بقيادة مدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عندما سقط امام لوريان المتواضع 2-3.

وفاز ليل على ضيفه ديجون 1-صفر وانفرد بالصدارة برصيد 48 نقطة، وانتزع ليون الوصافة برصيد 46 نقطة بفوزه على بوردو 2-1، فيما تراجع فريق العاصمة حامل اللقب الى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة.

ويمني ليل النفس بمواصلة انتفاضته وتحقيق فوزه الخامس على التوالي وتحديدا منذ خسارته المفاجئة على ارضه امام انجيه 1-2 في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي.

واعترف مدرب ليل كريستوف غالتييه بصعوبة فوز فريقه على ديجون صاحب المركز التاسع عشر قبل الاخير مطالبا لاعبيه بضرورة التحسن امام بوردو الذي وقف ندا قويا امام ليون وكاد ينتزع منه التعادل على اقل تقدير لولا هدف المدافع ليو دوبوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وقال غالتييه "أنا سعيد بالفوز، فجميع المباريات صعبة وكان الامر كذلك ضد ديجون، ارتكبنا العديد من الاخطاء الفنية وخسرنا كرات خطيرة ولم نعرف كيفية التعامل معها ولم نصنع الكثير من الفرص".

وأضاف "علينا تفادي كل هذه الامور لدى مواجهة بوردو، علينا التحسن واستعادة مستوانا الذي لم ننجح في بلوغه منذ العودة من العطلة الشتوية".

ويخوض ليل المباراة في غياب لاعب وسطه بنجامان اندريه بسبب الايقاف وهدافه التركي بوراق يلماظ بسبب اصابة في ربلة الساق، لكنه يعول على عودة لاعب وسطه الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس الذي تعافى من الاصابة وخاض الدقائق الاخيرة من المباراة ضد ديجون.

في المقابل، لن يكون بوردو لقمة سائغة خصوصا بعد الاداء الرائع الذي قدمه امام ليون عندما الاقرب لتحقيق الفوز الرابع تواليا.

وأعرب مدرب بوردو جان-لوي غاسيه عن استيائه للخسارة امام ليون "لان اللاعبين لا يستحقون الخسارة"، مضيفا "قدمنا مباراة جيدة جدا واستمتعنا باللعب، وإذا كررنا الاداء ذاته في المباريات المقبلة، بإمكاننا تحقيق نتائج رائعة".

- ليون لمواصلة الصحوة -

ويطمح ليون الى مواصلة صحوته بعد عثرتيه المفاجئتين (تعادل مع مضيفه رين 2-2 وخسر امام ضيفه متز صفر-1)، عندما يحل ضيفا على ديجون الجريح.

وعاد ليون بقوة بفوزين على سانت اتيان (5-صفر) وبوردو (2-1)، وهو يتطلع الى فوز ثالث تواليا يبقيه ثانيا على الاقل ان لم يكن استعادة الصدارة في حال تعثر ليل.

ولم يفز ديجون، التاسع عشر قبل الاخير، بأي مباراة على أرضه منذ بداية الموسم وحقق حتى الان فوزين فقط كانا خارج قواعده على نيس ونيم بنتيجة واحدة 3-1.

واشاد مدرب ليون رودي غارسيا بالفوز الصعب للاعبيه على بوردو، وقال "كان الهدف هو استعادة المركز الأول وهذا يضغط على منافسينا ليل وباريس سان جرمان. من المهم بالنسبة لنا مواصلة الفوز. عندما تسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، يكون ذلك دائما قويا من حيث المشاعر الإيجابية. لم نستسلم وكسبنا ثلاث نقاط ستكون مهمة جدا بالنسبة لنا في مشوارنا".

- استعادة التوازن قبل الكلاسيكو -

ويملك سان جرمان فرصة مواتية للعودة الى سكة الانتصارات قبل الكلاسيكو المرتقب ضد مضيفه مرسيليا الاحد المقبل، وذلك عندما يستضيف نيم صاحب المركز الاخير.

ومني سان جرمان بخسارة مفاجئة امام لوريان هي الاولى في سادس مباراة بقيادة مدربه بوكيتينو في مختلف المسابقات منذ تعيينه خلفا للالماني توماس توخل المقال من منصبه في كانون الاول/ديسمبر الماضي (4 انتصارات بينها واحد على مرسيليا في كأس الابطال +السوبر+ وتعادل واحد)، على الرغم من رهانه على رباعيه الهجومي الضارب المكون من البرازيلي نيمار وكيليان مبابي ومواطنيه أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي.

وقال بوكيتينو عقب الخسارة"علينا الحفاظ على الجوانب الإيجابية والمضي قدماً".

وأضاف مدرب توتنهام السابق "إنها حادثة، تحدث في كرة القدم. علينا أن نواصل العمل. هذا يجعلنا ندرك أنه يمكن أن يحدث ذلك إذا لم نلعب بنسبة 100 في المئة".

وسيكون فريق العاصمة محروما من خدمات نجمه نيمار، مسجل ثنائية في المباراة ضد لوريان، وذلك بسبب الايقاف، فيما يستمر غياب لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي بسبب الاصابة بفيروس كورونا وقائده المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس والاسبانيين خوان برنات وأندير هيريرا بسبب الاصابة.

وتشهد المرحلة دربي الجنوب بين موناكو الرابع ونيس الثالث عشر.

وعاد موناكو، بقيادة مدربه الكرواتي-الالماني نيكو كوفاتش بقوة الى المنافسة وحقق 5 انتصارات متتالية ارتقى بفضلها الى المركز الرابع، فيما يعاني نيس بفوز واحد في مبارياته السبع الاخيرة.

كما تبرز مباراة مرسيليا مع مضيفه لنس. ويمر الفريق الجنوبي ومدربه البرتغالي اندريه-فياش بواش بفترة سيئة في الوقت الحالي حيث مني السبت قبل الماضي بخسارته الثالثة تواليا في مبارياته الأربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري عندما سقط امام مضيفه موناكو 1-3.

كما كانت الخسارة الرابعة تواليا لمرسيليا في مختلف المسابقات بعدما كان سقط امام سان جرمان 1-2 في كأس الابطال. وحقق الفريق فوزاً واحداً في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري.

وتأجلت مباراة مرسيليا امام ضيفه رين السبت بسبب هجوم مشجعيه على مركز التمارين احتجاجا على النتائج السلبية.

وفي باقي المباريات، يلعب رين مع لوريان، ومتز مع مونبلييه، ورينس مع انجيه، وستراسبورغ مع بريست، وسانت اتيان مع نانت.

© 2021 AFP