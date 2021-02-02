عودة ثمانية لبنانيين احتجزتهم الإمارات بعد اتفاق بين البلدين لإطلاق سراحهم

لبنانيون يصلون إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في 2 شباط/فبراير 2021 بعد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم مع الإمارات العربية المتحدة

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بيروت (أ ف ب)

وصل ثمانية لبنانيين الثلاثاء إلى بيروت بموجب اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراحهم بعد توقيفهم لأشهر عدة في الدولة الخليجية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

وعلى وقع التوتر الإقليمي مع طهران، أوقفت الإمارات خلال السنوات الماضية لبنانيين عدة غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية بتهمة التعامل مع حزب الله، الذي تصنّفه مع دول خليجية أخرى "إرهابياً".

وأثمرت وساطة قادها لبنان مع الإمارات بإبرام اتفاق على اطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين لديها، وفق ما أفاد المدير العام للأمن العام اللبناني عباس ابراهيم وكالة فرانس برس الاثنين.

وأوردت الوكالة الوطنية الثلاثاء أن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط وصلت إلى بيروت "آتية من دبي وعلى متنها ثمانية من اللبنانيين المفرج عنهم في الامارات".

وكان أحد الموقوفين وصل الأحد إلى بيروت. وقال ابراهيم في وقت سابق إنّ العشرة الباقين يصلون الثلاثاء باستثناء من لا يزال عليه "إجراءات عدلية" في الإمارات. وأشار إلى أن بينهم من جرى توقيفه قبل أربعة أشهر وآخرون قبل ثمانية أشهر أو عامين.

ويبقى 15 لبنانياً آخر في السجون الإماراتية، لم يتمّ وفق إبراهيم "إطلاق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة"، مؤكداً أن "ملفهم وُضع على السكة الصحيحة".

منذ توليه منصبه العام 2011، لعب ابراهيم مرات عدة دور الوسيط لإطلاق سراح مواطنين لبنانيين أو غير لبنانيين من دول عدة بينها سوريا وإيران، حتى أنه زار مبعوثاً من السلطات اللبنانية دولاً خليجية مرات عدة وزار واشنطن وباريس في الفترة الأخيرة.

وفي أيار/مايو 2019، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن مدى الحياة في حق لبناني، وبالسجن عشر سنوات في حق لبنانيين آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله، وبرأت خمسة آخرين في القضية ذاتها.

وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت أن محاكمة اللبنانيين الشيعة الثمانية بتهمة "الإرهاب" هي محاكمات "جائرة" كونها تستند إلى اعترافات أجبروا على الإدلاء بها تحت "التعذيب".

وفي 2015، قررت دولة الامارات ترحيل سبعين لبنانياً عن أراضيها، معظمهم من الشيعة، بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها للاشتباه كذلك بعلاقتهم مع حزب الله.

© 2021 AFP