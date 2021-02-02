كأس جيبسلاند: عودة ناجحة لاوساكا

وليام وست ا ف ب/ا ف ب

اليابانية ناوومي أوساكا تصد كرة لمنافستها الفرنسية أليزيه كورنيه خلال مباراتهما في الدور الثاني من كأس جيبسلاند، في ملبورن. في 2 شباط/فبراير 2020

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ملبورن (أ ف ب)

تغلبت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثالثة عالميا، على الفرنسية أليزيه كورنيه 6-2 و6-2 الثلاثاء في الدور الثاني من كأس جيبسلاند، في مباراتها الأولى الرسمية منذ احرازها لقبها الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتأتي مشاركة أوساكا، الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى والتي سددت 22 ضربة ناجحة لتبلغ الدور الثالث، ضمن اطار استعداداتها لبطولة الاسترالية المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام والتي تنطلق الاسبوع المقبل.

قالت أوساكا الفائزة ببطولة استراليا عام 2019 "كنت اشعر بالتوتر بسبب قدومي إلى هنا"، وتابعت "خضت آخر مباراة لي في نهائي نيويورك وأردت أن اتابع على المنوال ذاته".

وضربت اللاعبة اليابانية في الدور التالي موعدا مع البريطانية كايتي بولتر التي اقصت بصعوبة الاميركية كوكو غوف 3-6 و7-5 و6-2 في ساعة و43 دقيقة.

وكانت بولتر، ابنة الـ 16 ربيعا والتي تغلبت بصعوبة على السويسرية جيل تايخمان في الدور الاول، بدأت مباراتها بفوز سهل في المجموعة الاولى قبل ان تخسر المجموعتين التاليتين والمباراة.

وفي مباراة أخرى، فازت الفرنسية كارولين غارسيا على المجرية تيميا بابوش 6-4 و6-4، على أن تواجه البلجيكية اليز مرتنس في الدور الثالث.

© 2021 AFP