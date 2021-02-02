مقتل شخصين على الأقل في سلسلة انفجارات في كابول

وكيل كوهسار ا ف ب

عناصر إطفاء في مكان أحد الانفجارات في كابول، في 2 شباط/فبراير 2021

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كابول (أ ف ب)

قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة الثلاثاء في كابول بانفجار قنابل مثبتة على سيارات، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الأفغانية.

وهذه الهجمات الصباحية التي حدثت خلال ساعة الذروة على طرق العاصمة، أصبحت واحدة من الوسائل المفضلة للمتمردين.

وقال الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن شخصين قتلا وأصيب اثنان في انفجار أول، وأصيب شرطيان في انفجار آخر.

ووقع انفجار ثالث في كابول لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

كذلك، استهدفت سيارة تابعة للشرطة في ولاية باروان في شمال العاصمة من دون أن يسفر الانفجار عن وقوع إصابات، بحسب الشرطة.

وازدادت الاغتيالات التي تستهدف الصحافيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة في أفغانستان.

ورغم إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات التي نشرت حالة من الخوف والفوضى في البلاد، فإن كابول وواشنطن تلقيان باللوم فيها على حركة طالبان.

وتجرى محادثات سلام منذ أيلول/سبتمبر في الدوحة بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب مستمرة منذ عقدين. إلا انها تعاني من بطء شديد.

ودفع تصاعد العنف في كابول والكثير من الولايات الأفغانية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان مراجعة للاتفاق الموقع في شباط/فبراير 2020 في الدوحة مع طالبان والذي ينص على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية بحلول أيار/مايو.

© 2021 AFP