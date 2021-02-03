بطولة اسبانيا: "لعنة" الاصابات تلاحق هازار مع ريال مدريد

بيار-فيليب ماركو ا ف ب/ا ف ب

جناح ريال مدريد الدولي البلجيكي إدين هازار خلال مغادرته الملعب مصابا في المباراة ضد ديبورتيو الافيس في الدوري الاسباني في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم الأربعاء أن نجمه الدولي البلجيكي إدين هازار سقط مرة جديدة ضحية "لعنة" الاصابات التي تلاحقه منذ وصوله الى ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعدما أصيب في عضلة الفخذ اليسرى.

وأفاد النادي الملكي في بيان انه "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم (الاربعاء) لإدين هازار من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص اصابته في عضلة الفخذ الايسر".

ومن المتوقع أن يغيب هازار (30 عاما) عن الملاعب لفترة قد تصل الى شهر، ما يعني انه سيغيب عن مباراة الذهاب أمام أتالانتا الإيطالي في برغامو ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا والمقررة في 24 من الشهر الحالي.

كما من المرجح أن يغيب عن مباراة دربي العاصمة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد متصدر "الليغا" في السابع من آذار/مارس المقبل.

ويمر هازار بأسوا فترة في مسيرته الاحترافية حيث يتواصل كابوس الاصابات منذ انتقاله الى صفوف النادي الملكي صيف 2019 قادما من تشلسي الانكليزي لمدة خمس سنوات مقابل 115 مليون يورو، حيث قوّضت الإصابات مستواه وألمّ به فيروس كورونا، فلم يخض سوى 35 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل تسجيله أربعة أهداف فقط.

وكان لاعب ليل الفرنسي وتشلسي السابق قد اختير مطلع العام الحالي "اللاعب الأكثر رمزية" في تاريخ كرة القدم البلجيكية من قبل مشجعين شاركوا في استطلاع للرأي نظمه الاتحاد البلجيكي للاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيسه.

وشارك هازار الذي بدأ مسيرته مع ليل قبل الانتقال إلى تشلسي ولاحقا الى مدريد، في 106 مباريات دولية (32 هدفاً)، ما يجعله ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب "الشياطين الحمر".

© 2021 AFP