بطولة فرنسا: ليل يعزز صدارته بفوز خامس تواليا امام بوردو

مهدي فدواش ا ف ب

لاعب بوردو المدافع بول بايس في مواجهة مهاجم ليل الاميركي تيموتي وياه في المباراة التي جمعتهما في الدوري الفرنسي لكرة القدم، في 3 شباط/فبراير 2021

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باريس (أ ف ب)

حقق ليل فوزه الخامس تواليا وعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم عندما تغلب مضيفه بوردو 3-صفر الاربعاء في المرحلة الثالثة والعشرين.

ورفع ليل رصيده الى 51 نقطة وضمن بقاءه في الصدارة لاسبوع آخر على الاقل بعيدا عن نتائج بقية المباريات التي تستكمل لاحقا اليوم، فيما تجمد رصيد بوردو الذي تلقى خسارته الثانية تواليا عند 32 نقطة في المركز العاشر الموقت.

ويدين المتصدر بفوزه إلى لاعبيه الدولي التركي يوسف يازيجي (54) والمهاجم الاميركي تيموتي وياه (66) والكندي جوناثان دايفيد (89).

وواصل ليل انتفاضته محققا فوزه الخامس على التوالي وتحديدا منذ خسارته المفاجئة على ارضه امام انجيه 1-2 في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي، معتمدا على صلابته الدفاعية حيث لم تهتز شباكه في الدوري سوى 7 مرات هذا الموسم. ووحدهما أتلتيكو مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانكليزي حققا نتيجة أفضل (6 اهداف في شباكهما) في الدوريات الخمسة الكبرى.

وقرر مدرب ليل كريستوفر غالتييه اعتماد مبدأ المداورة بين لاعبيه فدفع في التشكيلة الاساسية بوياه وجوناثان إيكونيه ولاعب وسطه الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس الذي تعافى من الاصابة وخاض الدقائق الاخيرة من المباراة ضد ديجون، علما انه خاض آخر مباراة له أساسيا أمام بريست 2-3 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

في المقابل، غاب لاعب الوسط بنجامان اندريه بسبب الايقاف والهداف التركي بوراق يلماظ بسبب اصابة في ربلة الساق.

وبدأ ليل المباراة ضاغطاً، إلا أن بوردو خلق الفرصة الاولى في المباراة بعد 17 دقيقة بتسديدة بعيدة من المهاجم ريمي أودان تصدى لها الحارس مايك مينيان بنجاح.

ورد ليل بعد خطأ من إينوك كواتنيغ خارج منطقة جزاء فريقه استثمره جوناثان بامبا بتسديدة بينية بقدمه اليمنى ارتقى لها الحارس بنوا كوستيل وحولها الى ركنية (23).

غير ان بوردو استرد زمام المبادرة وكان الاخطر في ربع الساعة الاخير، مع النيجيري صامويل كالو وتسديدة التقطها مينيان (29) وبعد تمريرة داخل المنطقة من ريمي أودين للدولي الكوري الجنوبي يو-جو هوانغ على بعد ستة امتار من الحارس، إلا انه سدد كرة علت المرمى (39).

واستهل ليل الشوط الثاني بهدف السبق بفضل مجهود فردي من بامبا الذي تخلص من بول بايس بفضل سرعته وتوغل في المنطقة ومرر كرة خلفية للاعب الدولي التركي يوسف يازيسي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك بتسديدة قوية بعيدة عن متناول كوستيل (54)، رافعا رصيده الى 7 أهداف هذا الموسم.

وتوج وياه عملا جماعيا لفريقه بعد هجمة مرتدة وثلاث لمسات انتهت بتمريرة حاسمة من البديل المهاجم البرازيلي لويز أراوجو الذي اخترق المنطقة وعند خروج الحارس كوسيتل مرر كرة على "طبق من ذهب" للأميركي وياه الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك الخالية (66)، قبل أن يضيف المهاجم الشاب البديل دافيد الهدف الثالث اثر انفراده بالحارس بعد تبادل للكرة مع إيكونيه (89).

وفي مباريات اخرى، قلب بريست تأخره بهدفين أمام مضيفه ستراسبورغ إلى تعادل 2-2 في الوقت القاتل.

تقدم صاحب الارض بفضل أدريان توماسون (8) والياباني إيجي كاواشيما (71)، قبل أن يعادل الضيف في غضون سبع دقائق عبر غايتان شاربونييه (83) وجيريمي لو دوارون (90).

كما تعادل رين مع لوريان 1-1 ومتز مع مونبلييه بالنتيجة ذاتها، ورينس وانجيه سلبا.

© 2021 AFP