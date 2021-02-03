حرائق غابات في استراليا تأتي على 71 منزلا قرب بيرث الخاضعة لإغلاق

رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات قرب بيرث في 2 شباط/فبراير 2021 في صورة التقطتها دائرة الحرائق وخدمات الطوارىء في غرب استراليا.

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بيرث (أستراليا) (أ ف ب)

أتت حرائق غابات خرجت عن السيطرة في بيرث رابع مدن استراليا، على 71 منزلا على ما أعلنت السلطات الأربعاء التي طلبت من السكان عدم الالتزام اجراءات الإغلاق ومغادرة المناطق المهددة.

طالت النيران مساحات شاسعة من الأراضي في مرتفعات بيرث وكانت تتجه نحو مناطق مأهولة بعدد أكبر من السكان.

وأصيب ستة إطفائيين بجروح طفيفة بينهم شخص قال مسؤولون إنه أصيب بحروق وواصل العمل على إخماد النيران. لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة حتى الآن.

وقال مسؤول الإطفاء في غرب استراليا دارين كليم "فقدان الناس لمنازلهم، أمر مؤلم فعلا. نحن نتعاطف معهم".

وصدرت عدة تحذيرات وسط توقعات بتدهور الوضع في وقت لاحق الاربعاء بسبب سرعة الرياح.

وتأتي الحرائق فيما يلزم السكان إغلاقا إثر رصد بؤرة لفيروس كورونا. وتشمل اجراءات الإغلاق التي فرضت الأحد نحو مليوني شخص في بيرث ومحيطها.

وقال رئيس وزراء غرب استراليا مارك ماكغوان "هذا وضع لم نشهده مثيله سابقا".

وأضاف "إغلاق عام وحرائق غابات مستعرة، انه أمر مخيف وسيشكل اختبارا لنا جميعا".

لم تسجل إصابات جديدة بكوفيد-19 منذ بدء الاغلاق.

وفيما تقترب النيران من مناطق مأهولة، دعا كليم السكان المحليين الى التحرك بسرعة ومغادرة منازلهم رغم القيود السارية بسبب انتشار الوباء.

وقال "ما لا نريده هو تردد لدى السكان حول ما اذا يجب ان يغادروا منازلهم حين نطلب منهم ذلك".

وأضاف "بالتالي ان أوامر الإخلاء تطغى على كل متطلبات الحجر".

وفر مئات الأشخاص من المنطقة منذ بدء الحرائق الاثنين ويمضي كثيرون الليل في مراكز إجلاء.

ويغطي دخان الحرائق بيرث على بعد 30 كيلومترا غرب موقع الحريق الذي كان يبلغ محيطه الثلاثاء 75 كيلومترا وأتى حتى الآن على حوالى عشرة آلاف هكتار من الأراضي.

ويتوقع أن تبلغ الحرارة 35 درجة مئوية الأربعاء قبل وصول إعصار استوائي متوقع ما قد يتسبب بأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

ويكافح النيران أكثر من 200 إطفائي بدعم من طائرات رش المياه.

وكان أكثر من 3,5 ملايين هكتار من الأراضي احترق في غرب استراليا خلال الحرائق المدمرة عامي 2019-2020 بسبب التغير المناخي لكن هذه الولاية لم تسجل خسائر في الممتلكات والأرواح.

© 2021 AFP